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В Тюменском областном суде из-за реформы под сокращение попало 25 сотрудников

4 марта 2019, 11:05
Фото: Новости Волгограда
В Тюменском областном суде из-за судебной реформы, начавшейся в прошлом году, под сокращение пойдут восемь судей и 17 сотрудников аппарата. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель суда Анатолий Сушинских. Он пояснил, что часть судейских полномочий перейдет в новые инстанции.
Сюжет
Тюмень

Сушинских объяснил, что такая реформа предполагает, что суды по апелляциям и кассациям будут проходить в других регионах.

«Сложно сокращать людей, в первую очередь, судей, потому что пока он сам не напишет заявление, его сократить нельзя – его президент назначил. Работа проводилась осторожная и кропотливая. Судья может до 70 лет работать. Где-то срок у людей закончился, и они не стали дальше претендовать на должности», - сказал Анатолий Сушинских.

Он добавил, что последних двух судей сократят в апреле. Сушинских также пояснил, что на его памяти это первые такие сокращения, связанные с судьями. Он уточнил, что штат сократится с 64 до 56 судей.

Анатолий Сушинских объяснил, что решения Тюменского облсуда по новой судебной реформе будет рассматривать апелляция в Санкт-Петербурге. Всего же апелляционных судов, сказал он, по всей стране будет четыре, а еще девять – кассационных инстанций. Для Тюменской области такой инстанцией станет суд в Челябинске.

«Дело в том, что вот эта реформа подразумевает отделение судебных инстанций и более объективный подход к делам, которые рассматриваются на территории того или иного субъекта», - пояснил Сушинских.

Он также сказал, что кассация будет сплошной. То есть, как объяснил Сушинский, пересмотр будет не по вновь открывшемуся делу, а по одной жалобе.

Напомним, летом прошлого года Госдума одобрила изменения, предложенные президентом Путиным, в законопроекте по судебной системе.

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