В Тюменском областном суде из-за реформы под сокращение попало 25 сотрудников

«Сложно сокращать людей, в первую очередь, судей, потому что пока он сам не напишет заявление, его сократить нельзя – его президент назначил. Работа проводилась осторожная и кропотливая. Судья может до 70 лет работать. Где-то срок у людей закончился, и они не стали дальше претендовать на должности», - сказал Анатолий Сушинских.