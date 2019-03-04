В результате массовой аварии на трассе Курган – Тюмень погиб человек

По данной областной Госавтоинспекции, водитель большегруза не выдержал безопасную скорость на заснеженной дороге, в результате чего трейлер занесло и он столкнулся с грейдером.
После этого грузовик вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В ДТП пострадали два человека, одного из них госпитализировали в больницу, где он скончался.
В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что пострадавший в ДТП поступил с тяжелой травмой, у него были диагностированы множественные переломы и травмы внутренних органов.
Несмотря на усилия врачей пострадавший скончался. Также травмы в результате аварии получила пассажирка одной из легковушек.