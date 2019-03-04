В ДТП под Тюменью в снегопад погибла пассажирка «семерки»

Три пешехода сбиты в Тюмени в воскресенье: 14-летний подросток с собакой на на пешеходном переходе (ул.Восстания, 13), 62-летняя женщина на ул.Бабарынка, 20А, а также 29-летняя девушка в девятом часу вечера сбита на ул.Республики, 211 автомобилем Mercedes. Предварительно, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.