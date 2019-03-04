В ДТП под Тюменью в снегопад погибла пассажирка «семерки»

В аварии пострадали два автомобиля – Chevrolet Cruze и ВАЗ 2107. По предварительной версии, водитель иномарки зацепил бровку дороги, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с «семеркой».
В ДТП погибла 66-летняя жительница села Ахманы Нижнетавдинского района, она находилась на пассажирском сидении ВАЗ. Водитель «семерки» доставлен в больницу вместе с водителем Chevrolet Cruze. Об их состоянии здоровья пока не сообщается.
На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В минувшие выходные в Тюменской области произошло 11 ДТП, в них погиб один человек, 13 – ранены.
Три пешехода сбиты в Тюмени в воскресенье: 14-летний подросток с собакой на на пешеходном переходе (ул.Восстания, 13), 62-летняя женщина на ул.Бабарынка, 20А, а также 29-летняя девушка в девятом часу вечера сбита на ул.Республики, 211 автомобилем Mercedes. Предварительно, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
ГИБДД призывает участников движения к особой осторожности в условиях снегопада и ухудшенной видимости. Выбирайте скорость и дистанцию с учетом дорожных и погодных условий. Снегопад – не время для спешки, будьте внимательны и старайтесь избегать маневров обгона и выезда на встречную полосу на загородных дорогах.