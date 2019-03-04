У кого в Тюмени есть офшоры на Кипре: ТРЦ, автосалоны, нефтяные предприятия

Усилия государства в борьбе с неуплатой налогов посредством различных мотивационных акций пока не увенчались успехом. Бизнес, тем более крупный, не готов полностью делиться доходами с государством.
До сих пор многие Тюменские компании используют классическую схему вывода средств в офшоры с более лояльной налоговой системой.
В Тюменской области, по данным открытых источников, 32 компании имеют в совладельцах офшоры с Кипра. Всего же в «тюменской матрешке» 92 компании имеют в совладельцах юридические лица, зарегистрированные в этой теплой стране.
У тюменских бизнесменов пользуются популярностью и другие курорты. Например, к Сейшельским островам относятся совладельцы 31 компании, к Виргинским островам – 14. Даже в бывших советских республиках есть несколько компаний: шесть в Латвии и одна в Литве.
Важное уточнение! Многие нефтяные компании региона, которые также оказались в нашем топе, могут использовать офшоры для торговли сырьем, ведения коммерческой деятельности с иностранными контрагентами. Это не обязательно означает попытки ухода от уплаты налогов.
10. ООО «Гранд Авто»
Компания, владеющая сетью дилерских центров под брендом «Гранд Моторс», которыми управляет Сергей Баженов. Allocra Limited находится на Кипре, ей принадлежит 99,9% уставного капитала «Гранд Авто». Отметим, что доля 0,1% в уставном капитале принадлежит тюменской компании «Омега», владельцем которой и является Сергей Баженов.
Фирма занималась поставкой автомобилей для госучреждений, самым успешным на контракты оказался 2014 год. Тогда заключили 16 контрактов на 12 млн рублей. Успешным был и 2017 год, на такую же сумму было заключено только три контракта. Крупнейший был на поставку авто для управления делами правительства Тюменской области.
В 2017 году выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль 4,2 млн рублей.
9. ООО «Атланта»
На удивление, фирмой также руководит Сергей Баженов. В сфере деятельности компании – управление нежилым имуществом. По адресу регистрации находится все тот же «Гранд Моторс».
Стопроцентным владельцем является офшор на Кипре – Risdan Trading Limited.
Выручка компании в 2017 году составила 37,6 млн рублей, а чистая прибыль почти 18 млн рублей.
8. Антипинский НПЗ
Крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России входящий в группу компаний «Новый поток», также имеет в совладельцах кипрские офшоры, так 80% уставного капитала принадлежат Vikay Industrial Limited, еще 20% другому офшору на Сейшелах. Менее одного процента принадлежит гражданам России Дмитрию Мазурову и Николаю Егорову.
АНПЗ – крупнейший переработчик нефтепродуктов из Тюмени, 9 млн тонн нефти в год. При этом предприятие постоянно судится со своими подрядчиками.
В конце 2018 года на предприятии закончились деньги на покупку нефти. А на заправках группы в Тюмени пропало дизельное топливо. Выручил Сбербанк, предоставив ГК «Новый поток» кредит в 23 млрд рублей.
Завод позиционирует себя как независимого переработчика, эксперты в этом видят его главную проблему как предприятия работающего в условиях жесткой конкуренции с ВИНКами. Происходит постоянная модернизация и строительство новых очередей завода для выпуска современных видов топлива.
Завод имеет высокое социальное значение для Тюмени как один из крупных работодателей.
Выручка завода в 2017 году составила 186 млрд рублей, но чистая прибыль всего 26,5 млн рублей.
7. ЗАО «Сибирская Инвестиционная Компания»
Основным видом деятельности компании являются вложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. 90% уставного капитала принадлежит кипрской компании Amisol Investments Limited, которая на данный момент является недействующей.
Стоит отметить, что «Сибирская Инвестиционная Компания» зарегестрирована по адресу, где находится ТЦ «Галерея Вояж», руководителем компании является Вячеслав Травин. Он же является владельцем управляющей компании – «Вояж», которая также зарегистрирована по этому адресу.
Выручка компании в 2017 году составила 45 млн рублей, а чистая прибыль 26 млн.
6. АО «Инвест-Трейд»
Еще одна компания, связанная с Вячеславом Травиным. Она принадлежит также недействующей фирме, зарегистрированной на Кипре – Baterville Investments Limited.
Основной вид деятельности «Инвест-Трейд» – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Выручка компании в 2017 году составила 205 млн рублей, а чистая прибыль 32,5 млн.
5. АО «Сибнефтемаш»
Крупное производственное предприятие, входящее в холдинг «Группа ГМС». Занимается разработкой и производством насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики, водного хозяйства и ЖКХ.
Офшору на Кипре принадлежит чуть более одного процента уставного капитала компании.
При этом компания является владельцем 23% уставного капитала известного в Тюмени «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ».
«Сибнефтемаш» в 2017 году выручил 3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 75 млн рублей.
4. АО «ИПФ «СИБНА»
Компания также входит в холдинг «Группа ГМС» и в реестре Росстата во владельцах «СИБНы» числится кипрский офшор с 2,3% уставного капитала.
В 2017 выручка компании составила 0,5 млрд рублей, чистая прибыль – 105 млн.
3. ООО «Стройпроект»
Компания занимается управлением недвижимостью и принадлежит созвучной компании ООО «Управление недвижимостью», которая в свою очередь принадлежит кипрскому офшору – «Kompaniya Arendoro Servisiz Limited».
Что примечательно, обе компании зарегистрированы по адресу одного из крупнейших торговых центров Тюмени – «Кристалла».
Выручка «Стройпроекта» составила в 2017 году 1 млрд рублей, чистая прибыль – 602 млн.
2. АО «РН Холдинг»
Некогда известный холдинг «ТНК-BP» в 2014 году был приобретен «Роснефтью», после чего стал носить название «РН Холдинг».
Сейчас, согласно информации Росстата, «Роснефти» принадлежит чуть более 15% компании, тогда как 85% относится к кипрской – «Novy Investments Limited».
В структуру владения компании входят крупнейшие добытчики нефти в регионе, такие как «РН-Уватнефтегаз», «Роспан Интернешнл», а также «РН-Снабжение» и другие «дочки».
В 2017 году выручка компании составила 30 млрд рублей, а чистая прибыль почти 90 млрд рублей.
1. ПАО «Сибур Холдинг»
«Сибур» нельзя отнести к компаниям с офшорами без оговорок. Как пояснили в пресс-службе, два совладельца, зарегистрированные на Кипре, принадлежат китайским инвесторам Sinopec и Silk Road Fund, владеющим 10% долями в акционерном капитале. «Российские акционеры компании в последние годы провели поэтапную деофшоризацию», - отметили в головном офисе компании.
Последний крупный проект нефтехимического гиганта – строительство нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Недавно его посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Проект готов на 93%, и после запуска станет крупнейшим нефтехимическим комплексом в России.
Выручка холдинга в 2017 году составила 374 млрд рублей, чистая прибыль – 94 млрд рублей.