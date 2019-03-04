У кого в Тюмени есть офшоры на Кипре: ТРЦ, автосалоны, нефтяные предприятия

Фирма занималась поставкой автомобилей для госучреждений, самым успешным на контракты оказался 2014 год. Тогда заключили 16 контрактов на 12 млн рублей. Успешным был и 2017 год, на такую же сумму было заключено только три контракта. Крупнейший был на поставку авто для управления делами правительства Тюменской области.