nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы жалуются на снег, который должны убрать сами

4 марта 2019, 05:13
Фото: ЧС Тюмень
Фотографии со снежными сугробами выкладывают сегодня в соцсетях жители частного сектора Тюмени. Горожане жалуются, что дорожные службы не вывозят снег с обочин дорог, из-за чего образуются двухметровые сугробы.

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе городской администрации, по технологии, в день снегопада техника должна промести улицы, на сам вывоз снега дается девять дней. «Не важно, какое время суток, будний это день или выходной, снегопад или нет, подрядчик обеспечивает выход техники. Все идет в штатном режиме», - подчеркнули в мэрии.

В городской администрации добавили, что проблемы с вывозом снега в частном секторе обусловлены, в первую очередь, нежеланием самих жильцов вывозить снег со своих участков.

«В частном секторе улицы относятся к категории B. Частники – такие же собственники, как в многоквартирных домах. И они обязаны самостоятельно обеспечивать вывоз снега со своей внутренней территории, что находится за забором», - пояснили в городской администрации.

Однако чаще всего владельцы частных домов выталкивают снег со двора на дорогу. Грейдер затем сталкивает его на обочину, что и приводит к формированию еще больших сугробов.

«Непосредственно то, что находится на территории дома, должны вывозить сами собственники. Но люди не понимают, что это их территория», - настаивают в тюменской администрации.

Контракты со специализированными предприятиями может заключить любой человек. При желании собственники могут даже самостоятельно вывезти снег на полигон.

По данным портала Городской системы мониторинга, снег в Тюмени убирают 28 подрядных организаций. Общее количество техники составляет 695 единиц.

Материалы по теме
Тюменскую компанию наказали за опасную очистку снега с крыши колледжа Работают в две смены: тюменские коммунальщики чистят дворы от выпавшего за зиму снега
#Новости#Уборка снега#Снегопад#Частный сектор#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25