Тюменцы жалуются на снег, который должны убрать сами

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе городской администрации, по технологии, в день снегопада техника должна промести улицы, на сам вывоз снега дается девять дней. «Не важно, какое время суток, будний это день или выходной, снегопад или нет, подрядчик обеспечивает выход техники. Все идет в штатном режиме», - подчеркнули в мэрии.