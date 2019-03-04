Тюменцы жалуются на снег, который должны убрать сами

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе городской администрации, по технологии, в день снегопада техника должна промести улицы, на сам вывоз снега дается девять дней. «Не важно, какое время суток, будний это день или выходной, снегопад или нет, подрядчик обеспечивает выход техники. Все идет в штатном режиме», - подчеркнули в мэрии.
В городской администрации добавили, что проблемы с вывозом снега в частном секторе обусловлены, в первую очередь, нежеланием самих жильцов вывозить снег со своих участков.
«В частном секторе улицы относятся к категории B. Частники – такие же собственники, как в многоквартирных домах. И они обязаны самостоятельно обеспечивать вывоз снега со своей внутренней территории, что находится за забором», - пояснили в городской администрации.
Однако чаще всего владельцы частных домов выталкивают снег со двора на дорогу. Грейдер затем сталкивает его на обочину, что и приводит к формированию еще больших сугробов.
«Непосредственно то, что находится на территории дома, должны вывозить сами собственники. Но люди не понимают, что это их территория», - настаивают в тюменской администрации.
Контракты со специализированными предприятиями может заключить любой человек. При желании собственники могут даже самостоятельно вывезти снег на полигон.
По данным портала Городской системы мониторинга, снег в Тюмени убирают 28 подрядных организаций. Общее количество техники составляет 695 единиц.