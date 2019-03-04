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Тюменцы требуют благоустройства в парке Заречном

4 марта 2019, 05:35
Фото: Фото из группы Тюмень - наш дом ВКонтакте
Итоги рейтингового голосования среди жителей Тюмени подвели в городской администрации. Напомним, голосование проводилось в электронной форме 28 февраля на портале «Я решаю!».

В результате горожане проголосовали за благоустройство в 2020 году парка «Заречный» по ул. Щербакова. Свои голоса за этот вариант отдали 580 жителей областной столицы. На втором месте в рейтинге - сквер «Никольский» по ул. Вознесенской (531 голос). Сквер «Славянский» занял третью строчку в рейтинге – 462 голоса.

Территории, выбранные рейтинговым голосованием, будут благоустраиваться в 2020 году. Отметим, в рейтинге есть места, не набравшие ни одного голоса, к примеру, озелененные территории на ул. Федюнинского.

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