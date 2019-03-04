Тюменцы требуют благоустройства в парке Заречном

В результате горожане проголосовали за благоустройство в 2020 году парка «Заречный» по ул. Щербакова. Свои голоса за этот вариант отдали 580 жителей областной столицы. На втором месте в рейтинге - сквер «Никольский» по ул. Вознесенской (531 голос). Сквер «Славянский» занял третью строчку в рейтинге – 462 голоса.