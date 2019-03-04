Тюменские коллекторы обвинили горожанина в педофилии, так они хотели «выбить» долг

По данным УФССП России по Тюменской области, информацию с адресом проживания тюменца, паспортными данными, личными фотографиями и обвинением его в педофилии распространили работники одного из коллекторских агентств. Так они хотели «выбить» с него долг.
До клеветы должнику угрожали, а его родителей обвиняли в мошенничестве. В УФССП также пояснили, что в действиях коллекторов усматривается оказание психологического давления, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство гражданина.
По данному правонарушению в УМВД России по Тюменской области началась проверка. Коллекторское агентство ждет за нарушение закона лишение лицензии, дисквалификация и штраф в несколько сотен тысяч рублей.