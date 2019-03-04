После снегопадов в нескольких тюменских зданиях протекает крыша

Наиболее серьезная ситуация отмечена в доме на улице Флотской, 11. По информации местного жителя, вода затопила два этажа. При этом намокли электрические щиты, в результате чего может произойти замыкание. Пострадавшие обращались в УК, но никаких мер не предпринято.