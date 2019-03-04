После снегопадов в нескольких тюменских зданиях протекает крыша

Наиболее серьезная ситуация отмечена в доме на улице Флотской, 11. По информации местного жителя, вода затопила два этажа. При этом намокли электрические щиты, в результате чего может произойти замыкание. Пострадавшие обращались в УК, но никаких мер не предпринято.
Похожая ситуация сложилась в общежитии на улице Максима Горького. На верхних этажах протекает крыша, а в подъезде вода разрушает штукатурку, которая осыпается. При этом, стены многоквартирного дома частично мокрые из-за влаги. Жильцы просили посоветовать - куда им жаловаться.
Оставить жалобу на сайте «Тюмень наш дом», там все жалобы подлежат рассмотрению. Обязательно фото прикрепить, указать адрес, посоветовал подписчик тюменского паблика.