Незаконно установленные гаражи в Ишиме снесут и заменят их парковками

Собственники объектов, которые были неправомерно установлены, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Если владельцы не найдутся, управление имуществом и земельными ресурсами Ишима обратится в суд за признанием права муниципальной собственности на сооружения, и в последующем гаражи демонтируют.
В ближайшее время в Ишиме планируют построить парковки на 114 машиномест. Одна из них появится в районе улицы Карла Маркса, еще одна стоянка на 30 автомобилей разместится на улице Шаронова.
Владельцы металлических гаражей могут перенести их на специально оборудованную площадку, расположенную на улице Заводской в районе гаражного кооператива «Восточный».
Мероприятия по сносу и переносу гаражей проводятся в рамках благоустройства земельных участков, выделенных под возведение парковок.