Незаконно установленные гаражи в Ишиме снесут и заменят их парковками

Собственники объектов, которые были неправомерно установлены, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Если владельцы не найдутся, управление имуществом и земельными ресурсами Ишима обратится в суд за признанием права муниципальной собственности на сооружения, и в последующем гаражи демонтируют.