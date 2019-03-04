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Незаконно установленные гаражи в Ишиме снесут и заменят их парковками

4 марта 2019, 05:30
Фото: Пресс-служба администрации Ишима
В Ишиме продолжается работа по переносу и сносу незаконно установленных металлических гаражей.
Сюжет
Тюмень

Собственники объектов, которые были неправомерно установлены, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Если владельцы не найдутся, управление имуществом и земельными ресурсами Ишима обратится в суд за признанием права муниципальной собственности на сооружения, и в последующем гаражи демонтируют.

В ближайшее время в Ишиме планируют построить парковки на 114 машиномест. Одна из них появится в районе улицы Карла Маркса, еще одна стоянка на 30 автомобилей разместится на улице Шаронова.

Владельцы металлических гаражей могут перенести их на специально оборудованную площадку, расположенную на улице Заводской в районе гаражного кооператива «Восточный».

Мероприятия по сносу и переносу гаражей проводятся в рамках благоустройства земельных участков, выделенных под возведение парковок.

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