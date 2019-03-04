Хотела поучаствовать в акции: мошенники обманули пенсионерку из Ишима

Правоохранителям удалось выяснить, что перед пропажей денег потерпевшей в соцсетях написала знакомая, которая предложила принять участие в акции. Пенсионерка согласилась.
По словам знакомой, для участия в акции пенсионерке нужно сообщить ей номер своей банковской карты и цифры с обратной стороны. Потерпевшая, не заметив подвоха, так и сделала. Вскоре с ее карты пропали деньги.
Тогда потерпевшая позвонила знакомой и узнала от нее, что ее аккаунт взломали. После этого пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В полиции напоминают гражданам о бдительности, а также предостерегают от передачи своих личных данных, в том числе банковских, третьим лицам.