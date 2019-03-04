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Хотела поучаствовать в акции: мошенники обманули пенсионерку из Ишима

4 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В дежурную часть полиции города Ишима обратилась 70-летняя женщина, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали 23 тыс. рублей. Было начато расследование.
Сюжет
Тюмень

Правоохранителям удалось выяснить, что перед пропажей денег потерпевшей в соцсетях написала знакомая, которая предложила принять участие в акции. Пенсионерка согласилась.

По словам знакомой, для участия в акции пенсионерке нужно сообщить ей номер своей банковской карты и цифры с обратной стороны. Потерпевшая, не заметив подвоха, так и сделала. Вскоре с ее карты пропали деньги.

Тогда потерпевшая позвонила знакомой и узнала от нее, что ее аккаунт взломали. После этого пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции напоминают гражданам о бдительности, а также предостерегают от передачи своих личных данных, в том числе банковских, третьим лицам.

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#Новости#Ишим#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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