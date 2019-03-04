Энергетики потратят около 1 млрд рублей в Югре на строительство и замену сетей

Инвестпрограмма АО «Горэлектросеть» предусматривает многомиллионное финансирование на 2019 год. В её основе документ, утвержденный местной гордумой, предусматривающий развитие сети до 2035 года.
Новые объекты электроснабжения появятся в мкр 16П, в кварталах 31А и 32 за улицей Салманова. В 6 мкр полностью обновят кабельные линии для улучшение пропускной способности.
Строители построят 27 км воздушных линий электропередач и 24 трансформаторные подстанции. Продолжится возведение сетей в СНТ и ДНТ. На это выделено 43 млн рублей. Ожидается, что в 2019 году в семи товариществах и нескольких дачных поселках пройдет ремонт электрооборудования.