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Энергетики потратят около 1 млрд рублей в Югре на строительство и замену сетей

4 марта 2019, 10:45
Фото: pixabay.com
Энергетики Нижневартовска потратят 900 млн рублей на модернизацию и реконструкцию объектов электроснабжения и подключению электричества к предприятиям малого и среднего бизнеса.
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Югра

Инвестпрограмма АО «Горэлектросеть» предусматривает многомиллионное финансирование на 2019 год. В её основе документ, утвержденный местной гордумой, предусматривающий развитие сети до 2035 года.

Новые объекты электроснабжения появятся в мкр 16П, в кварталах 31А и 32 за улицей Салманова. В 6 мкр полностью обновят кабельные линии для улучшение пропускной способности.

Строители построят 27 км воздушных линий электропередач и 24 трансформаторные подстанции. Продолжится возведение сетей в СНТ и ДНТ. На это выделено 43 млн рублей. Ожидается, что в 2019 году в семи товариществах и нескольких дачных поселках пройдет ремонт электрооборудования.

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#Новости#Электроэнергетика#Югра#Электроэнергия#Александр Мязин#Экономика
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