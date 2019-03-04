Энергетики потратят около 1 млрд рублей в Югре на строительство и замену сетей

Строители построят 27 км воздушных линий электропередач и 24 трансформаторные подстанции. Продолжится возведение сетей в СНТ и ДНТ. На это выделено 43 млн рублей. Ожидается, что в 2019 году в семи товариществах и нескольких дачных поселках пройдет ремонт электрооборудования.