Для 20 млн машин в России ограничат въезд в определенные зоны городов

По мнению Похмелкина, подобные зоны должны быть полностью закрыты от движения транспортных средств. Если произойдет деление автомобилей на «чистые и таковыми не являющимися», то появятся целые районы, куда не смогут въехать менее обеспеченные граждане страны. Подобная инициатива может быть направлена на выдворение тысяч автомобилей с улиц крупных городов РФ.