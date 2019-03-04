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Для 20 млн машин в России ограничат въезд в определенные зоны городов

4 марта 2019, 11:26
Фото: pixabay.com
Минтранс предлагает ввести в крупных городах РФ специальные зоны, для запрета въезда машин с низким экологическим классом. Между тем глава Движения автомобилистов высказался против подобной дискриминации.

По мнению Похмелкина, подобные зоны должны быть полностью закрыты от движения транспортных средств. Если произойдет деление автомобилей на «чистые и таковыми не являющимися», то появятся целые районы, куда не смогут въехать менее обеспеченные граждане страны. Подобная инициатива может быть направлена на выдворение тысяч автомобилей с улиц крупных городов РФ.

Между тем, согласно дорожной карте, необходимые поправки в КоАП будут подготовлены осенью 2019 года. Специальную зону обозначит новый дорожный знак.

Стоит отметить, что в России около 20 млн автомобилей старше 10 лет не имеют экологического класса.

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#Новости#Штрафы#Россия#Автомобили#Александр Мязин#Общество
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