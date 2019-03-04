Для 20 млн машин в России ограничат въезд в определенные зоны городов

По мнению Похмелкина, подобные зоны должны быть полностью закрыты от движения транспортных средств. Если произойдет деление автомобилей на «чистые и таковыми не являющимися», то появятся целые районы, куда не смогут въехать менее обеспеченные граждане страны. Подобная инициатива может быть направлена на выдворение тысяч автомобилей с улиц крупных городов РФ.
Между тем, согласно дорожной карте, необходимые поправки в КоАП будут подготовлены осенью 2019 года. Специальную зону обозначит новый дорожный знак.
Стоит отметить, что в России около 20 млн автомобилей старше 10 лет не имеют экологического класса.