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АО «Газпром энергосбыт Тюмень» проверит 400 тыс. счетчиков в Тюменской области

4 марта 2019, 12:25
Фото: pixabay.com
В 2019 году АО «Газпром энергосбыт Тюмень» планирует проверить 400 тыс. счетчиков электроэнергии. По информации пресс-службы, данные мероприятия проходят регулярно.
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Тюмень

Сообщается, что контрольные обходы охватывают территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Специалисты обращают внимание на срок межповерочного интервала, наличие пломб, осматривают схемы подключения сети. В ходе проверки оценивается корректность отображения результатов измерений для поиска возможных неисправностей приборов.

Специалисты компании имеют при себе удостоверения и обязаны их предъявить по требованию граждан. В 2018 году энергетики проверили 445 тыс. приборов учета.

Если межповерочный интервал счетчика истек, то его необходимо заменить в течении 30 дней. Для этих целей можно обраться в УК и ТСЖ. Далее документы необходимо предоставить в АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

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#Новости#Счетчики#Электроэнергия#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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