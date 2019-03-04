АО «Газпром энергосбыт Тюмень» проверит 400 тыс. счетчиков в Тюменской области

Сообщается, что контрольные обходы охватывают территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Специалисты обращают внимание на срок межповерочного интервала, наличие пломб, осматривают схемы подключения сети. В ходе проверки оценивается корректность отображения результатов измерений для поиска возможных неисправностей приборов.
Специалисты компании имеют при себе удостоверения и обязаны их предъявить по требованию граждан. В 2018 году энергетики проверили 445 тыс. приборов учета.
Если межповерочный интервал счетчика истек, то его необходимо заменить в течении 30 дней. Для этих целей можно обраться в УК и ТСЖ. Далее документы необходимо предоставить в АО «Газпром энергосбыт Тюмень».