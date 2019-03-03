Тюменских детей из группы риска научат альпинизму

В рамках проекта 40 детей из группы риска и тех, кто состоит на учете, покорят трассу на скорость, как на настоящем чемпионате России, с использованием системы автоматического хронометража старт-финиш.
Все участники спортивного мероприятия получат после его завершения сертификаты в спортивные магазины для приобщения к спорту и систематическим занятиям физкультурой.
Ранее Федерация альпинизма Тюменской области совместно с Центром туризма и краеведения стала лауреатом конкурса по соисканию гранта по работе с детьми группы риска.