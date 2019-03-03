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Тюменских детей из группы риска научат альпинизму

3 марта 2019, 09:00
Фото: Дворец творчества и спорта Пионер
В тюменском Центре туризма и краеведения реализуют проект «Альпинистско-туристская подготовка детей группы риска».
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Тюмень

В рамках проекта 40 детей из группы риска и тех, кто состоит на учете, покорят трассу на скорость, как на настоящем чемпионате России, с использованием системы автоматического хронометража старт-финиш.

Все участники спортивного мероприятия получат после его завершения сертификаты в спортивные магазины для приобщения к спорту и систематическим занятиям физкультурой.

Ранее Федерация альпинизма Тюменской области совместно с Центром туризма и краеведения стала лауреатом конкурса по соисканию гранта по работе с детьми группы риска.

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#Новости#Тюменская область#Альпинизм#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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