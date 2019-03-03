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Тюменская таможня задержала грузовик с поддельными розовыми пони

3 марта 2019, 04:16
Фото: Прес-служба Тюменской таможни
Таможенники остановили на границе с Казахстаном, в Курганской области, автомобиль с игрушками и другими товарами народного потребления, которые следовали в Екатеринбург.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Тюменской таможни, гражданин Казахстана вез 16 тонн товара. В его машине обнаружили одежду различных марок, но больше всего в грузовике было игрушек - более 6 тысяч единиц.

В Екатеринбург направлялись детские конструкторы и игрушки с нанесенными товарными знаками «Ферби», «My little pony», «Nexo Knights», «Tobot», «Hot Wheel», «Beyblade».

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы от правообладателей подтвердили незаконность использования товарных знаков. Компании оценили ущерб в 2 млн рублей.

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#Новости#Игрушки#Товары#Тюменская таможня#Граница#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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