Тюменская таможня задержала грузовик с поддельными розовыми пони

Как сообщает пресс-служба Тюменской таможни, гражданин Казахстана вез 16 тонн товара. В его машине обнаружили одежду различных марок, но больше всего в грузовике было игрушек - более 6 тысяч единиц.
В Екатеринбург направлялись детские конструкторы и игрушки с нанесенными товарными знаками «Ферби», «My little pony», «Nexo Knights», «Tobot», «Hot Wheel», «Beyblade».
В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы от правообладателей подтвердили незаконность использования товарных знаков. Компании оценили ущерб в 2 млн рублей.