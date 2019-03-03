МЧС предупреждает: как выжить в Тюмени в первые весенние дни

Метели, снежные заносы и шквалистые ветры грозят тюменцам неприятностями на дорогах города. Спасатели Тюмени предостерегли жителей областной столицы от поездок на личном автотранспорте.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, водителям, которые всё-таки отважились покинуть пределы города, стоит запастись тёплой одеждой и согревающими напитками, а также зарядить телефон и заправить автомобиль качественным топливом.
Пешеходов тоже призвали к осторожности на улицах. Телефоны для экстренных ситуаций 101 или 112.