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МЧС предупреждает: как выжить в Тюмени в первые весенние дни

3 марта 2019, 13:50
Фото: Карелия информ
3 и 4 марта в столице области объявлено штормовое предупреждение. Как сохранить здоровье и бюджет, рассказали в пресс-службе МЧС.
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Тюмень

Метели, снежные заносы и шквалистые ветры грозят тюменцам неприятностями на дорогах города. Спасатели Тюмени предостерегли жителей областной столицы от поездок на личном автотранспорте.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, водителям, которые всё-таки отважились покинуть пределы города, стоит запастись тёплой одеждой и согревающими напитками, а также зарядить телефон и заправить автомобиль качественным топливом.

Пешеходов тоже призвали к осторожности на улицах. Телефоны для экстренных ситуаций 101 или 112.

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#Новости#Метель#МЧС#Снегопад#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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