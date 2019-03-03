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Кадыров заявил в Telegram, что Чечня разгромила международный терроризм

3 марта 2019, 07:12
Фото: Скриншот телеграмм-канала Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал запись о том, что с момента утверждения его на пост, Чечня смогла «разгромить международный терроризм». Запись посвящена 12-летию его руководства.
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Тюмень

«Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня Парламентом ЧР в должности Президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем – от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда, - написал Кадыров. - Эксперты говорили, что потребуются десятилетия для достижения мира, возрождения экономики и обеспечения достойных условий жизни. Следуя курсу нашего Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и при поддержке Президента РФ Владимира Путина, мы совершили чудо!».

По мнению Рамзана Кадырова, республика «залечила глубокие раны и превратилась в один из самых безопасных и стабильных субъектов России».

«Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение», - написал он. При этом Рамзан Кадыров пообещал упорно трудиться на благо народа «пока в груди бьётся сердце».

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