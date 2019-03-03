Кадыров заявил в Telegram, что Чечня разгромила международный терроризм

«Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня Парламентом ЧР в должности Президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем – от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда, - написал Кадыров. - Эксперты говорили, что потребуются десятилетия для достижения мира, возрождения экономики и обеспечения достойных условий жизни. Следуя курсу нашего Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и при поддержке Президента РФ Владимира Путина, мы совершили чудо!».