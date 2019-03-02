Жители Тобольска жалуются на гибель комнатных растений

Предполагается, что причина гибели растений в квартирах связана с отоплением. Зимой из-за этого и большого перепада температуры как на улице, так и в помещении, влажность воздуха сильно снижается. Из-за отсутствия влажности растения и гибнут.
Эксперт отмечает, что раньше тоболяки выращивали, в основном, очень выносливые растения, – например, герань. Сейчас к ним добавилось много других представителей тропической флоры, которые происходят из местностей с жарким, но влажным климатом. Зимой воздух квартир для них очень сухой.
Эксперт посоветовала ставить в комнате емкости с водой и опрыскивать некоторые растения, и изучать вопросы цветоводства более тщательно.