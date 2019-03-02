Жители Тобольска жалуются на гибель комнатных растений

В некоторых квартирах Тобольска гибнут комнатные растения. Как пишет «Тобольск.ру», с такими сообщениями к ним обратились горожане. Отмечается, что точно такие же растения в подъезде чувствуют себя лучше, хотя за ними почти не ухаживают.

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