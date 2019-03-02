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В Тюменской области на селянина завели уголовное дело за вырубку осин и берез

2 марта 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
В Тюменской области на 44-летнего жителя деревни Веселая Грива возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного УМВД, мерой пресечения подозреваемому избрана подписка и о невыезде.
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Тюмень

Полицейским по Нижнетавдинскому району о незаконной вырубке деревьев сообщили сотрудники областного департамента лесного комплекса. Материальный ущерб составил более 100 тыс. рублей.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно вырубил более 15 кубометров осин и берез. После чего вывез древесину. Стражи порядка опросили свидетелей и вышли на след предполагаемого преступника. Полицейские нашли виновного. Он признался в содеянном.

Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

#Новости#Лес#Тюменская область#Вырубка деревьев#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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