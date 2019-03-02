В Тюменской области на селянина завели уголовное дело за вырубку осин и берез

При осмотре места происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно вырубил более 15 кубометров осин и берез. После чего вывез древесину. Стражи порядка опросили свидетелей и вышли на след предполагаемого преступника. Полицейские нашли виновного. Он признался в содеянном.