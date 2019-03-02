В Тюмени появится журнал о мероприятиях региона

Список тюменцев, чьи истории попадут в сборник, презентовали накануне, 1 марта. В критериях отбора значились несколько требований: социальная значимость, отсутствие финансовой выгоды, упоминания в СМИ и социальных сетях. Инициаторами событий выступили сообщества или группа людей не старше 35 лет, не являющееся муниципальными учреждениями.
Все началось с июля 2018 года. Тогда была запущена краудсорсинговая платформа япосещаю.рф. На ней тюменцы голосовали за понравившиеся им события в период с июля 2016 по июль 2018.
Среди проектов-победителей значатся различные мероприятия: экстремальный забег «Стальной характер», международный фестиваль уличных театров «Сны», городской фестиваль «Жара», форум «СУП» и многие другие.
Журнал можно будет найти в городе и на туристических стойках Visit Tyumen. Подробности и победители-истории можно найти на сайте. Кроме того, инициативные тюменцы сняли видеоролик о событиях города, который презентовали на награждении.