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В Тюмени появится журнал о мероприятиях региона

2 марта 2019, 09:59
Фото: скриншот
В Тюмени в апреле выйдет в свет «72 повода полюбить область еще сильнее». Это журнал о 65 молодежных лидерах, которые организовали и провели общественные мероприятия.
Сюжет
Тюмень

Список тюменцев, чьи истории попадут в сборник, презентовали накануне, 1 марта. В критериях отбора значились несколько требований: социальная значимость, отсутствие финансовой выгоды, упоминания в СМИ и социальных сетях. Инициаторами событий выступили сообщества или группа людей не старше 35 лет, не являющееся муниципальными учреждениями.

Все началось с июля 2018 года. Тогда была запущена краудсорсинговая платформа япосещаю.рф. На ней тюменцы голосовали за понравившиеся им события в период с июля 2016 по июль 2018.

Среди проектов-победителей значатся различные мероприятия: экстремальный забег «Стальной характер», международный фестиваль уличных театров «Сны», городской фестиваль «Жара», форум «СУП» и многие другие.

Журнал можно будет найти в городе и на туристических стойках Visit Tyumen. Подробности и победители-истории можно найти на сайте. Кроме того, инициативные тюменцы сняли видеоролик о событиях города, который презентовали на награждении.

#Новости#Молодежь#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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