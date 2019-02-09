Артур Парфенчиков: власти не будут сносить мост, построенный жителями Карелии

Глава региона Артур Парфенчиков, к которому обратились жители Суоеки через соцсети, сообщил, что им не о чем беспокоиться. По его словам, строительство моста действительно не было согласовано. Однако дорога, частью которой является данная переправа, не состоит на балансе, а значит, ее обслуживание и ремонт невозможно провести за счет бюджета.