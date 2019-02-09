Артур Парфенчиков: власти не будут сносить мост, построенный жителями Карелии

Posted 9 февраля 2019, 10:45
Published 9 февраля 2019, 10:45
Modified 20 октября 2022, 03:12
Updated 20 октября 2022, 03:12
По словам главы региона, опасения людей безосновательны и мост никто не собирается трогать.
Как сообщили "Новые известия", мост через реку Тарасьёки построили своими силами жители поселка Суоеки для более удобного сообщения с другим поселком, после того, как прежняя переправа была разрушена летом 2018 года. Теперь местные жители беспокоятся из-за слухов о том, что власти могут признать мост самостроем и ликвидируют его.
Глава региона Артур Парфенчиков, к которому обратились жители Суоеки через соцсети, сообщил, что им не о чем беспокоиться. По его словам, строительство моста действительно не было согласовано. Однако дорога, частью которой является данная переправа, не состоит на балансе, а значит, ее обслуживание и ремонт невозможно провести за счет бюджета.
Мост через реку Тарасьёки является частью лесной дороги между двумя поселками Суоеки и Найстенярви. Ранее его обслуживанием занималась лесозаготовительная компания «Запкареллес», однако после того как летом 2018 года переправа рухнула, предприятие решило не восстанавливать ее. Тогда построить мост заново решили жители поселка.
Как рассказали местные жители, восстановительные работы начались в августе. Один из депутатов помог с техникой, жители поселка собрали материалы, "Запкареллес" предоставил пиловочник. В восстановительных работах принимали участие в среднем 20 человек.
Артур Парфенчиков отметил, что поселкам не грозит изоляция, поскольку с внешним миром они связаны дорогами регионального значения, например, к ним ведет 86К-14. Эти дороги обслуживаются за счет бюджета Республики Карелия.
Губернатор отметил, что местные жители не отрезаны от внешнего мира. "Обязательства властей Карелии по обеспечению транспортной доступности этих населенных пунктов выполнены в полном объеме», — пояснил Парфенчиков.
Он также подчеркнул, что необходимо находить тонкую грань, при которой власть не нарушала бы законодательство, способствуя реализации инициатив, – с одной стороны. С другой – реализация насущных нужд населения не должна тонуть в ворохе бюрократических процедур.
Парфенчиков сообщил, что людям не стоит опасаться того, что мост будет снесен.