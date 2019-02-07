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Posted 7 февраля 2019, 07:31

Published 7 февраля 2019, 07:31

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Как узнать, одобрят ли вам кредит, не обращаясь ни в один банк Тюмени

Как узнать, одобрят ли вам кредит, не обращаясь ни в один банк Тюмени

7 февраля 2019, 07:31
Фото: 1mi.
Сюжет
Ямал
«Наш город» рассказывает, как узнать свою кредитную историю, где ее можно получить, а главное, для чего она вообще нужна.

1. Что вообще из себя представляет кредитная история?

Кредитная история - это отчет обо всех кредитах заемщика, в том числе и кредитных картах. В документе отмечаются все платежи и просрочки заемщика. Закрытые и оставшиеся обязательства перед банками.

Кредитное бюро, составляющее отчет, дает оценку платежеспособности человека и выставляет кредитный скоринг в баллах. По которому ориентируются банки и микрофинансовые организации, принимая решение о выдаче кредита.

Также отчет включает персональные данные заемщика и все обращения к его истории различных организаций.

2. Что еще за бюро кредитных историй?

Они хранят данные о всех кредитных обязательствах как физических, так и юридических лиц. Для этого БКИ заключают договоры с банками и другими финансовыми учреждениями.

На основе собранных данных, каждое БКИ выдает оценку заемщику. «Персональный кредитный скоринг» — оценка надежности заемщика для кредитной организацией при принятии решения о выдаче кредита. У каждого бюро она может быть разной. В нашем случае у одного бюро оценка была 923, а у другого 857.

3. Как узнать, где хранится моя кредитная история?

Недавно, Центральный банк России начал предоставлять возможность получить информацию о том, где хранится ваша кредитная история, через портал "Госуслуг".

Для этого сайте "Госуслуг" после предварительной регистрации, выбираете в разделе услуг "налоги и финансы", а в нем ищите подраздел - «Сведения о бюро кредитных историй». Заполнить заявку на предоставление информации, где хранится ваша кредитная история, можно здесь же с помощью паспорта и СНИЛСа, либо через в МФЦ.

В нашем случаем мы получили список всего из двух организаций. Все зависит от количества банков и организаций, в которых вы брали кредиты.

4. И как же получить кредитную историю?

Когда вы узнаете, хранится ваша кредитная история, останется написать заявление в бюро для получения сведений. По закону, это можно сделать бесплатно дважды в год в каждом бюро.

Запросить информацию о своей кредитной истории можно пятью способами, о них вам подробно расскажут в БКИ по телефонам, которые есть в списке предоставленный Центральным банком на портале Госуслуг.

Мы воспользовались самым быстрым способом, зарегистрировавшись по инструкции на сайтах БКИ. Получили две кредитные истории. Которые отличались рейтингом и формой оформления.

Стоит отметить, что в одном случае мы обратились в БКИ не из списка, предоставленного на сайте Госуслуг, и получили такой же отчет. Эксперты советуют обращаться в те бюро, в которых хранится ваша история для полноты информации. Но и это не гарантирует получение исчерпывающей истории. В любом случае, данные из этих отчетов можно обжаловать, если вы с ними не согласны.

#Юрий Норицын#Ямал#Югра#Тюмень#Карточки#История#Кредиты#Национальное бюро кредитных историй#Займы и кредиты#Кредитная задолженность#Кредитный портфель
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