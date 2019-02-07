Как узнать, одобрят ли вам кредит, не обращаясь ни в один банк Тюмени

Для этого сайте "Госуслуг" после предварительной регистрации, выбираете в разделе услуг "налоги и финансы", а в нем ищите подраздел - «Сведения о бюро кредитных историй». Заполнить заявку на предоставление информации, где хранится ваша кредитная история, можно здесь же с помощью паспорта и СНИЛСа, либо через в МФЦ.