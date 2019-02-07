Как узнать, одобрят ли вам кредит, не обращаясь ни в один банк Тюмени

Posted 7 февраля 2019, 07:31
Published 7 февраля 2019, 07:31
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Кредитная история - это отчет обо всех кредитах заемщика, в том числе и кредитных картах. В документе отмечаются все платежи и просрочки заемщика. Закрытые и оставшиеся обязательства перед банками.
Кредитное бюро, составляющее отчет, дает оценку платежеспособности человека и выставляет кредитный скоринг в баллах. По которому ориентируются банки и микрофинансовые организации, принимая решение о выдаче кредита.
Также отчет включает персональные данные заемщика и все обращения к его истории различных организаций.
В государственном реестре зарегистрировано 13 организаций по всей России, наиболее крупные - НБКИ («Национальное бюро кредитных историй»), ОКБ («Объединенное кредитное бюро») и «Эквифакс Кредит Сервисиз».
Они хранят данные о всех кредитных обязательствах как физических, так и юридических лиц. Для этого БКИ заключают договоры с банками и другими финансовыми учреждениями.
На основе собранных данных, каждое БКИ выдает оценку заемщику. «Персональный кредитный скоринг» — оценка надежности заемщика для кредитной организацией при принятии решения о выдаче кредита. У каждого бюро она может быть разной. В нашем случае у одного бюро оценка была 923, а у другого 857.
Недавно, Центральный банк России начал предоставлять возможность получить информацию о том, где хранится ваша кредитная история, через портал "Госуслуг".
Для этого сайте "Госуслуг" после предварительной регистрации, выбираете в разделе услуг "налоги и финансы", а в нем ищите подраздел - «Сведения о бюро кредитных историй». Заполнить заявку на предоставление информации, где хранится ваша кредитная история, можно здесь же с помощью паспорта и СНИЛСа, либо через в МФЦ.
В нашем случаем мы получили список всего из двух организаций. Все зависит от количества банков и организаций, в которых вы брали кредиты.
Когда вы узнаете, хранится ваша кредитная история, останется написать заявление в бюро для получения сведений. По закону, это можно сделать бесплатно дважды в год в каждом бюро.
Запросить информацию о своей кредитной истории можно пятью способами, о них вам подробно расскажут в БКИ по телефонам, которые есть в списке предоставленный Центральным банком на портале Госуслуг.
Мы воспользовались самым быстрым способом, зарегистрировавшись по инструкции на сайтах БКИ. Получили две кредитные истории. Которые отличались рейтингом и формой оформления.
Стоит отметить, что в одном случае мы обратились в БКИ не из списка, предоставленного на сайте Госуслуг, и получили такой же отчет. Эксперты советуют обращаться в те бюро, в которых хранится ваша история для полноты информации. Но и это не гарантирует получение исчерпывающей истории. В любом случае, данные из этих отчетов можно обжаловать, если вы с ними не согласны.