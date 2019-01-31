Авиакомпания «Россия» стала лучшим трансферным перевозчиком Пулково

Самыми комфортными рейсами признаны Ростов-на-Дону – Милан, Ростов-на-Дону — Берлин, Ростов-на-Дону — Мюнхен, Краснодар — Мюнхен, Краснодар — Берлин. Все эти рейсы совершаются с удобной пересадкой в Санкт-Петербурге. Из Тюмени в Милан 3 февраля билеты в Эконом-классе стоят от 14851 рубля. Пересадка в Пулково займет 3 часа и 40 минут, за которые пассажир успеет пройти паспортный и таможенный контроль, а также совершить покупки в местных магазинах беспошлинной торговли.