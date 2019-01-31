Авиакомпания «Россия» стала лучшим трансферным перевозчиком Пулково

Posted 31 января 2019, 12:43
Published 31 января 2019, 12:43
Modified 20 октября 2022, 03:51
Updated 20 октября 2022, 03:51
Управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» вручила традиционную ежегодную премию ведущим авиакомпаниям, работающим в воздушной гавани Петербурга. В категории «Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок» победила «Россия».
По данным Пулково, авиакомпания в 2018 году обслужила в аэропорту свыше полумиллиона пассажиров, летевших с пересадкой. В основном это были люди, летевшие из городов России в Европу.
Самыми комфортными рейсами признаны Ростов-на-Дону – Милан, Ростов-на-Дону — Берлин, Ростов-на-Дону — Мюнхен, Краснодар — Мюнхен, Краснодар — Берлин. Все эти рейсы совершаются с удобной пересадкой в Санкт-Петербурге. Из Тюмени в Милан 3 февраля билеты в Эконом-классе стоят от 14851 рубля. Пересадка в Пулково займет 3 часа и 40 минут, за которые пассажир успеет пройти паспортный и таможенный контроль, а также совершить покупки в местных магазинах беспошлинной торговли.
Пулково – базовый аэропорт для авиакомпании «Россия». В 2018 году через петербургские воздушные ворота улетели и прилетели более 5,5 миллиона пассажиров, это почти треть всего годового пассажирооборота аэропорта. Самыми популярными направлениями являются Москва, курорты Черного моря, а также Мурманск и Калининград.
«Россия» является третьим по величине авиаперевозчиком страны. Зимой 2018-2019 годов маршрутная сеть компании включает 43 направления, половина из которых международные.