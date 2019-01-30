Результаты проведения торгов по банкротству

Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения №6646 в период действия предложения с 24.01.2019г. по 28.01.2019г., которые обеспечивал Оператор электронной площадки – ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: 8(343)384-70-80: по лоту №4: цена предложенная победителем 2 426 333 рубля, победитель – Исайкин Роман Анатольевич (ИНН 025601804167; СНИЛС 150-990-918 84), действующий от имени Вабищевич Алексея Николаевича (ИНН 616510873084; СНИЛС 151-994-565 01); по лоту №5: цена предложенная победителем 2 201 100 рублей, победитель – Литвиненко Павел Игоревич (ИНН 720205649800; СНИЛС 085-991-467 31). У победителей торгов: Исайкина Романа Анатольевича, действующий от имени Вабищевич Алексея Николаевича Литвиненко Павла Игоревича отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также не участвуют в капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.