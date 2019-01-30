Результаты проведения торгов по банкротству

Posted 30 января 2019, 03:50
Published 30 января 2019, 03:50
Modified 20 октября 2022, 03:50
Updated 20 октября 2022, 03:50
Конкурсным управляющим утверждена Белицкая Надежда Леонидовна (ИНН 720200927605, СНИЛС 062-144-598-44, адрес для направления корреспонденции: 625003, г. Тюмень, ул. Советская, 10, тел. 8(3452) 45-17-55), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е). Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22 мая 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок процедуры конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от «04» декабря 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев.
Полномочия конкурсного управляющего Белицкой Надежды Леонидовны сохраняются в полном объеме. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 мая 2019 года на 09 часов 00 минут, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, кабинет № 307.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения №6646 в период действия предложения с 24.01.2019г. по 28.01.2019г., которые обеспечивал Оператор электронной площадки – ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: 8(343)384-70-80: по лоту №4: цена предложенная победителем 2 426 333 рубля, победитель – Исайкин Роман Анатольевич (ИНН 025601804167; СНИЛС 150-990-918 84), действующий от имени Вабищевич Алексея Николаевича (ИНН 616510873084; СНИЛС 151-994-565 01); по лоту №5: цена предложенная победителем 2 201 100 рублей, победитель – Литвиненко Павел Игоревич (ИНН 720205649800; СНИЛС 085-991-467 31). У победителей торгов: Исайкина Романа Анатольевича, действующий от имени Вабищевич Алексея Николаевича Литвиненко Павла Игоревича отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также не участвуют в капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.