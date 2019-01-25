Результаты проведения торгов по банкротству

У победителей торгов: Муравенков Дмитрий Николаевич, Носырева Елизавета Юрьевна, Соснин Михаил Андреевич, действующий от имени индивидуального предпринимателя Понамарева Сергея Анатольевича, Загорянский Тарас Витальевич, действующий от имени Устюгова Александра Владимировича отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также не участвуют в капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.