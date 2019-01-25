Результаты проведения торгов по банкротству

Posted 25 января 2019, 04:30
Published 25 января 2019, 04:30
Modified 20 октября 2022, 03:49
Updated 20 октября 2022, 03:49
Конкурсным управляющим утверждена Белицкая Надежда Леонидовна (ИНН 720200927605, СНИЛС 062-144-598-44, адрес для направления корреспонденции: 625003, г. Тюмень, ул. Советская, 10, тел. 8(3452) 45-17-55), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е).
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22 мая 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок процедуры конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от «04» декабря 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техноцентр» на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Белицкой Надежды Леонидовны сохраняются в полном объеме.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 мая 2019 года на 09 часов 00 минут, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, кабинет № 307.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения №6646 в период действия предложения с 14.01.2019г. по 18.01.2019г., которые обеспечивал Оператор электронной площадки – ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: 8(343)384-70-80: по лоту №1: цена предложенная победителем 2 603 000 рублей, победитель – Муравенков Дмитрий Николаевич (ИНН 720311795400; СНИЛС 077-479-757-36); по лоту №2: цена предложенная победителем 2 150 999 рублей, победитель – Носырева Елизавета Юрьевна (ИНН 860222094176; СНИЛС 123-309-312 12); по лоту №7: цена предложенная победителем 12 835 000 рублей, победитель – Соснин Михаил Андреевич (ИНН 434559611823; СНИЛС 058-607-164 78), действующий от имени индивидуального предпринимателя Понамарева Сергея Анатольевича (ИНН 720404070703; ОГРНИП 306720324200052).
Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о результатах проведения 21 января 2019г. открытых торгов в форме аукциона №6666 которые обеспечивал Оператор электронной площадки – ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: 8(343)384-70-80 по лоту №15: цена победителя 1 432 800 руб. 00 коп., победитель Загорянский Тарас Витальевич (ИНН 890500258800), действующий от имени Устюгова Александра Владимировича (ИНН 720201075907).
У победителей торгов: Муравенков Дмитрий Николаевич, Носырева Елизавета Юрьевна, Соснин Михаил Андреевич, действующий от имени индивидуального предпринимателя Понамарева Сергея Анатольевича, Загорянский Тарас Витальевич, действующий от имени Устюгова Александра Владимировича отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также не участвуют в капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.