Скандиа. Квартал на берегу. Строим по-настоящему функциональные квартиры

В основе квартала лежит рациональный подход к архитектуре, организации пространства двора и подъезда, планировкам квартир. Нет ничего лишнего. Каждое решение выверено и отвечает за конкретную функцию. Так, например, архитектура дома сдержанная, о чем говорят строгие линии и спокойные цвета. При этом в проекте много деталей, которые формируют уют и наполняют пространство смыслом. Проект гармонично вписан в атмосферу набережной, природного ландшафта и реки. Детали фасада хочется рассматривать: окна разных размеров, частично выкрашенные в цвет профиля откосы, сочетание керамической плитки, штукатурки и стекла на фасаде, эркеры и декоративные балкончики. Это то, что формирует характер дома.