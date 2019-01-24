Скандиа. Квартал на берегу. Строим по-настоящему функциональные квартиры

Posted 24 января 2019, 04:54
Published 24 января 2019, 04:54
Modified 20 октября 2022, 03:49
Updated 20 октября 2022, 03:49
Первый Скандинавский полуостров в Тюмени
Проект «Скандиа. Квартал на берегу» компании «Скандиа Девелопмент» представляет собой квартальную застройку из 5 жилых секций переменной этажности. Квартал расположен на берегу реки в районе ДОК. В данном месте Тура огибает берег, создавая там полуостров.
Посадка домов формирует закрытый двор и разделяет пространство дома на частное и общественное. Частное выделено для пешеходов. Здесь размещены детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Общественное пространство с внешней стороны дома предназначено и для пешеходов, и для автомобилистов.
Рациональность во всем
В основе квартала лежит рациональный подход к архитектуре, организации пространства двора и подъезда, планировкам квартир. Нет ничего лишнего. Каждое решение выверено и отвечает за конкретную функцию. Так, например, архитектура дома сдержанная, о чем говорят строгие линии и спокойные цвета. При этом в проекте много деталей, которые формируют уют и наполняют пространство смыслом. Проект гармонично вписан в атмосферу набережной, природного ландшафта и реки. Детали фасада хочется рассматривать: окна разных размеров, частично выкрашенные в цвет профиля откосы, сочетание керамической плитки, штукатурки и стекла на фасаде, эркеры и декоративные балкончики. Это то, что формирует характер дома.
Функциональность планировок
Все планировки можно представить в виде набора базовых и дополнительных функций.
В комнатах с кабинетом удобно учить уроки и работать. Здесь можно организовать спортивную зону или выделить место для отдыха. Спальни с проходной гардеробной позволят не перегружать комнату шкафами и хранить все вещи и обувь в одном месте. Дополнительное место для хранения сезонных вещей и спортивного инвентаря может появиться благодаря антресоли. Удобное решение - отдельная комната для сушки и глажки вещей.
В квартирах комфортное соотношение пропорций жилых и нежилых помещений. За счет этого удобно формировать быт и функционально использовать пространство. Правильная геометрия комнат позволит легко вписать мебель стандартных размеров. Ниши и простенки соответствуют типовым модулям шкафов. Благодаря этому расстановка мебели при обустройстве квартиры не доставит хлопот.
В квартирах нет стояков, которые нужно закрывать коробами, теряя полезную площадь. Нет длинных бесполезных коридоров и вытянутых комнат, где сложно расставить мебель. При этом для всего хватит места. В прихожей выделены ниша под вместительный шкаф-купе, «грязная зона» и место под скамейку для обуви. Площадь спальни предполагает комфортное размещение двуспальной кровати, прикроватных тумб и шкафа. Покупая квартиру, вы приобретаете полезную и функциональную площадь.
Сценарии проживания
В каждой квартире возможны разные сценарии проживания. Всё зависит от потребностей жителей. Например, квартира с двумя спальнями площадью 60 кв.м. идеально подойдёт для пары, семьи с детьми и даже для большой семьи из трёх поколений.
Вместо кабинета возможно организовать небольшой спортивный уголок или поставить кроватку, если в семье планируется прибавление. Во второй спальне можно организовать комнату для старших родителей или для двух детей. Размеры спальни позволяют реализовать любой из этих вариантов.
Кухня-гостиная станет пространством для отдыха и встречи гостей. Два полноценных санузла позволят избежать утреннего и вечернего трафика — никто не опоздает на работу или учёбу из-за очереди в душ. При желании второй санузел можно превратить в гардеробную или комнату для сушки и глажки вещей.
Стоимость такой квартиры от 3 300 000 рублей.
Офис продаж: ул. Хохрякова, 44.
телефон: +7 (3452) 69-76-47