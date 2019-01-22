Захват авиарейса Сургут—Москва. Со злоумышленником ведутся переговоры

Сообщается, что лайнер следовал по маршруту Сургут — Москва. По одной из версий сразу после вылета из Сургута мужчина потребовал направить самолет в Афганистан. Пилоты лайнера экстренно изменили курс и приземлились в Ханты-Мансийске. Они смогли уговорить мужчину, что для полёта в Афганистан необходимо дозаправится. В настоящий момент ФСБ ведет переговоры с захватчиком.
На данный момент в здание аэропорта никого не пускают. На борту «Боинга-737-800 NG» рейса SU-1515 было 75 человек.
Как сообщает «Интерфакс», мужчина может быть психически нездоров. Его постоянно задерживали в нетрезвом состоянии.
По данным ЮграПРО, самолет окружили представители силовых структур. В ханты-мансийский аэропорт также выехал вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев.