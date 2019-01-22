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Захват авиарейса Сургут—Москва. Со злоумышленником ведутся переговоры

22 января 2019, 13:08
Фото: youtube
Сотрудники спецслужб оцепили аэропорт Ханты-Мансийска. Сообщается, что около 16:15 здесь совершил посадку самолет «Аэрофлота» захваченный мужчиной.
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Югра

Сообщается, что лайнер следовал по маршруту Сургут — Москва. По одной из версий сразу после вылета из Сургута мужчина потребовал направить самолет в Афганистан. Пилоты лайнера экстренно изменили курс и приземлились в Ханты-Мансийске. Они смогли уговорить мужчину, что для полёта в Афганистан необходимо дозаправится. В настоящий момент ФСБ ведет переговоры с захватчиком.

На данный момент в здание аэропорта никого не пускают. На борту «Боинга-737-800 NG» рейса SU-1515 было 75 человек.

Как сообщает «Интерфакс», мужчина может быть психически нездоров. Его постоянно задерживали в нетрезвом состоянии.

По данным ЮграПРО, самолет окружили представители силовых структур. В ханты-мансийский аэропорт также выехал вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев.

#Новости#Захват заложников#Югра#Александр Мязин#Происшествия
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