Захват авиарейса Сургут—Москва. Со злоумышленником ведутся переговоры

Сообщается, что лайнер следовал по маршруту Сургут — Москва. По одной из версий сразу после вылета из Сургута мужчина потребовал направить самолет в Афганистан. Пилоты лайнера экстренно изменили курс и приземлились в Ханты-Мансийске. Они смогли уговорить мужчину, что для полёта в Афганистан необходимо дозаправится. В настоящий момент ФСБ ведет переговоры с захватчиком.