Выставочный центр и фармзавод построят корейские компании в Тюменской области

Отмечается, что в Тюмени «нужно достойное, узнаваемое здание для международных выставок, а также авторитетная и профессиональная организация для управления комплексом».
Варианты будущего строительства обсуждались с фирмой Junglim Architecture Co. Ltd. Компания отметилась в строительстве дворца президента, аэропорт Сеула, национального музея Кореи. Фирма выполняла работы во многих странах мира.
По информации замгубернатора Тюменской области, формкомпания фармкомпании Chong Kun Dang займётся строительством на территории тюменского завода медоборудования. На данный момент инвесторы видят рост спроса на препараты от сердечно-сосудистых недугов.