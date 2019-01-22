nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ялуторовске серийный поджигатель получил пять лет тюрьмы

22 января 2019, 10:32
Фото: Пресс-служба прокуратуры Тюменской области
В Ялуторовске суд приговорил 35-летнего горожанина к пяти годам тюрьмы общего режима. Его признали виновным в умышленном поджоге музея.
Сюжет
Тюмень

С мая по сентябрь прошлого года по ночам житель Ялуторовска в алкогольном опьянении совершил шесть поджогов. Сгорел нежилой дом, четыре гаража и пять сараев. Общий ущерб составил более 1 млн рублей.

Кроме этого, он совершил десять попыток поджога: несколько раз пытался поджечь два жилых дома и музей «Дом природы».

Все попытки поджога обошлись без пожаров. В противном случае, ущерб от уничтожения огнем музея составил бы более 2,3 млн. рублей.

Экспертиза показала, что поджигатель – вменяемый.

Суд удовлетворил семь заявленных исков и взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 970 тыс. рублей.

Материалы по теме
Голышмановского поджигателя будут судить за любовь к пиромании
#Новости#Поджог#Тюменская область#Ялуторовск#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25