В Ялуторовске серийный поджигатель получил пять лет тюрьмы

С мая по сентябрь прошлого года по ночам житель Ялуторовска в алкогольном опьянении совершил шесть поджогов. Сгорел нежилой дом, четыре гаража и пять сараев. Общий ущерб составил более 1 млн рублей.
Кроме этого, он совершил десять попыток поджога: несколько раз пытался поджечь два жилых дома и музей «Дом природы».
Все попытки поджога обошлись без пожаров. В противном случае, ущерб от уничтожения огнем музея составил бы более 2,3 млн. рублей.
Экспертиза показала, что поджигатель – вменяемый.
Суд удовлетворил семь заявленных исков и взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 970 тыс. рублей.