nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Соцпакет от работодателя есть всего у 56% жителей Тюменской области, Югры и Ямала

22 января 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Исследователи провели опрос и выяснили, что социальный пакет от работодателя есть всего у 56% жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.

Также стало известно, что в прошлом году 17-и процентам жителей региона их работодатели сократили количество бонусов, таких как корпоративные мероприятия, компенсацию расходов на мобильную связь и проезд, обучение, оплату питания, туристические путевки. Социальный пакет в прошлом году расширили всего 2% жителей Тюменской области, Югры и Ямала.

В прошлом году социальный пакет чаще всего сокращали тем, кто занят в сферах металлургической отрасли, продуктов питания, товаров народного потребления. В то же время работодатели расширяли бонусы работникам энергетической сферы, промышленного оборудования, СМИ и маркетига. Это в частности касается ДМС, подарков детям сотрудников на праздники, обучения.

Материалы по теме
Отдых россиян с 2019 года будет оплачивать работодатель
#Новости#Тюменская область#Социальная политика#Ямало-Ненецкий округ#ХМАО - Югра#Югра#Ямал#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25