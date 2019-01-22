Соцпакет от работодателя есть всего у 56% жителей Тюменской области, Югры и Ямала

В прошлом году социальный пакет чаще всего сокращали тем, кто занят в сферах металлургической отрасли, продуктов питания, товаров народного потребления. В то же время работодатели расширяли бонусы работникам энергетической сферы, промышленного оборудования, СМИ и маркетига. Это в частности касается ДМС, подарков детям сотрудников на праздники, обучения.