Шесть человек спасено из 57 пожаров на прошлой неделе в Тюменской области

Сообщается, что 32 случая возгорания были отмечены в частных постройках. Основными причинами возникновения огня стали – замыкание в электропроводке, нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
В 45 ДТП спасатели МЧС приняли участие в деблокировании пострадавших в автомобилях. На месте ЧП пожарные проводят смыв с проезжей части горюче-смазочные материалы, отключение аккумуляторных батарей и обогрев пострадавших.
Специалисты МЧС напоминают, что соблюдение простых правил противопожарной безопасности позволит сберечь имущество и жизни людей. Большое количество ЧП происходит из-за пьянства, курения и невнимательного использования обогревателей.