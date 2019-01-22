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Шесть человек спасено из 57 пожаров на прошлой неделе в Тюменской области

22 января 2019, 11:17
Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области
Региональное МЧС сообщает, что с 14 по 20 января на территории области зафиксировано 57 пожаров. В них были спасены 6 человек, трое получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что 32 случая возгорания были отмечены в частных постройках. Основными причинами возникновения огня стали – замыкание в электропроводке, нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В 45 ДТП спасатели МЧС приняли участие в деблокировании пострадавших в автомобилях. На месте ЧП пожарные проводят смыв с проезжей части горюче-смазочные материалы, отключение аккумуляторных батарей и обогрев пострадавших.

Специалисты МЧС напоминают, что соблюдение простых правил противопожарной безопасности позволит сберечь имущество и жизни людей. Большое количество ЧП происходит из-за пьянства, курения и невнимательного использования обогревателей.

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#Новости#Тюменская область#МЧС#Александр Мязин#Происшествия
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