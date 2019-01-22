Местное самоуправление Тюменской области парализовано областными властями

По словам Юрий Рябцев, жители лишены возможности влиять на политику муниципалитетов. При принятии бюджета на 1 год предложения граждан чиновниками просто игнорируются. Подобное происходит каждый год. На публичные слушания власти загоняют муниципальных чиновников, которые голосуют.
На выборах глав администраций зависимость от региональных чиновников только растет. Кандидаты предлагаются конкурсной комиссией, чей состав на 50% формирует губернатор. Прямые выборы мэров небольших городов фактически отсутствуют.
В 2015 году общественники потребовали от администрации региона расторгнуть договор с ООО «ТюменьВодоканал» арендующей водопроводные сети областной столицы. По информации прокуратуры региона, что средства за воду и канализацию отправляются на счета компании, размещенной в оффшорах на Вирджинских островах. Было инициировано проведение референдума по этому вопросу, которое было заблокировано администрацией Тюмени. Депутаты отказались поддерживать его проведение.