Местное самоуправление Тюменской области парализовано областными властями

В 2015 году общественники потребовали от администрации региона расторгнуть договор с ООО «ТюменьВодоканал» арендующей водопроводные сети областной столицы. По информации прокуратуры региона, что средства за воду и канализацию отправляются на счета компании, размещенной в оффшорах на Вирджинских островах. Было инициировано проведение референдума по этому вопросу, которое было заблокировано администрацией Тюмени. Депутаты отказались поддерживать его проведение.