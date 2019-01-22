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Губернаторы тюменской «матрешки» вошли в рейтинг глав регионов УрФО

22 января 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Компания «Медиалогия» подвела итоги ушедшего года, а также подготовила медиарейтинг губернаторов за 2018 год.

На первом месте по медиаиндексу в списке оказался глава Свердловской области Евгений Куйвашев, следом за ним идет губернатор Челябинской области Борис Дубровский, на третьем месте - глава Тюменской области Александр Моор, он впервые в рейтинге.

Наталья Комарова, которая возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ, оказалась на четвертой строчке медиарейтинга губернаторов за 2018 год. Глава Ямала Дмитрий Артюхов занял пятую позицию в рейтинге.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2018 году впервые попал в подобный рейтинг. В конце мая президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

В сентябре, после прошедших в Тюменской области выборов губернатора, Александр Моор стал главой региона. Голосование было признано состоявшимся и действительным.

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