Губернатор Моор выделил средства на капремонт школы в Ишиме, где обрушился потолок

Проектную документацию на капремонт подготовили за счет денег бюджета Ишима. Уже получено положительное заключение.
На выделенные из областного бюджета средства планируется капитально отремонтировать кровлю, фасады с применением негорючих строительных материалов, выполнить капремонт оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы, отремонтировать инженерные системы (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция), обновить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, провести капитальный ремонт ограждения территории и частично заменить оборудование в столовой.
Помимо этой школы, в перспективе запланировано обновление школы № 4. В текущем году за счет средств областного бюджета администрацией Ишима планируется разработка проектной документации по её реконструкции.
Некоторые областные школы также нуждаются в капитальном ремонте. Ранее "Наш город" писал историю о тобольской школе № 16 имени В.П. Неймышева. Там капремонт не делали с самого основания учебного заведения.