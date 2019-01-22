Губернатор Моор выделил средства на капремонт школы в Ишиме, где обрушился потолок

На выделенные из областного бюджета средства планируется капитально отремонтировать кровлю, фасады с применением негорючих строительных материалов, выполнить капремонт оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы, отремонтировать инженерные системы (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция), обновить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, провести капитальный ремонт ограждения территории и частично заменить оборудование в столовой.