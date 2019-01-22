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Губернатор Моор выделил средства на капремонт школы в Ишиме, где обрушился потолок

22 января 2019, 09:15
Фото: admtyumen.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на капитальный ремонт средней школы № 12 в Ишиме, где в середине января обрушился потолок.
Сюжет
Тюмень

Проектную документацию на капремонт подготовили за счет денег бюджета Ишима. Уже получено положительное заключение.

На выделенные из областного бюджета средства планируется капитально отремонтировать кровлю, фасады с применением негорючих строительных материалов, выполнить капремонт оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы, отремонтировать инженерные системы (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция), обновить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, провести капитальный ремонт ограждения территории и частично заменить оборудование в столовой.

Помимо этой школы, в перспективе запланировано обновление школы № 4. В текущем году за счет средств областного бюджета администрацией Ишима планируется разработка проектной документации по её реконструкции.

Некоторые областные школы также нуждаются в капитальном ремонте. Ранее "Наш город" писал историю о тобольской школе № 16 имени В.П. Неймышева. Там капремонт не делали с самого основания учебного заведения.

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