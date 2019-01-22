Губернатор Моор проводит опрос тюменцев, как платить за вывоз мусора

На своей странице в соцсетях губернатор Тюменской области инициировал опрос: «Как справедливее делать расчет за вывоз и утилизацию мусора?». Вариантов ответа два: за квадратные метры или за человека. На данный момент с большим отрывом лидирует вариант «за человека».
Александр Моор отметил, что для решения этой проблемы была создана рабочая группа на базе Общественной палаты Тюменской области. Также он считает, что плюсы и минусы есть у каждой системы. По словам Моора, сейчас правительство еще может принять любое решение.
Мы еще раз внимательно посмотрели опыт регионов, которые уже работают по новой схеме, посмотрели, что делают субъекты, принимающие изменения одновременно с нами, обобщили мнения инициативных групп и обсуждения в социальных сетях.губернатор Тюменской области, Александр Моор
Губернатор в ближайшее время планирует встретится с депутатами областного и городского парламентов, а также с представителями Общественной палаты, чтобы прийти к окончательному решению.
Ранее общественность остро отреагировала на повышение тарифа и оплату за квадратные метры. Губернатор в ответ предложил пересмотреть форму оплаты.