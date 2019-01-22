nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит 2,7 трлн рублей

22 января 2019, 11:00
Фото: flickr.com
Профицит федерального бюджета РФ за прошлый год составил 2,745 трлн рублей или 2,7% ВВП.
Сюжет
Бюджет

По предварительным данным Минфина РФ, доходы бюджета составили 19,4 трлн, расходы 16,7 трлн. Больше всего денег в перечислила Федеральная налоговая служба – около 12 трлн рублей, ФТС – 6,1 трлн.

Аналитики зафиксировали увеличение фонда национального благосостояния до 4 трлн. Отметил, что по расчетам аналитиков в 2019 году профицит федерального бюджета РФ составил 1,9 трлн.

Между тем цены на нефть марки Brent остаются на высоком уровне. Баррель чёрного золота оценивается в 62 доллара. Сохранение текущих цен позволит увеличить профицит.

С 1 января 2019 года в России повышаются акцизы на бензин и НДС. По словам властей это необходимая мера для пополнения бюджета. С начала года в России поднимается пенсионный возраст на 6 месяцев.

Материалы по теме
Деньги есть. Россия резко увеличила доходы бюджета из-за роста экспорта нефти и газа
#Новости#Россия#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25