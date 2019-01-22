Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит 2,7 трлн рублей

По предварительным данным Минфина РФ, доходы бюджета составили 19,4 трлн, расходы 16,7 трлн. Больше всего денег в перечислила Федеральная налоговая служба – около 12 трлн рублей, ФТС – 6,1 трлн.
Аналитики зафиксировали увеличение фонда национального благосостояния до 4 трлн. Отметил, что по расчетам аналитиков в 2019 году профицит федерального бюджета РФ составил 1,9 трлн.
Между тем цены на нефть марки Brent остаются на высоком уровне. Баррель чёрного золота оценивается в 62 доллара. Сохранение текущих цен позволит увеличить профицит.
С 1 января 2019 года в России повышаются акцизы на бензин и НДС. По словам властей это необходимая мера для пополнения бюджета. С начала года в России поднимается пенсионный возраст на 6 месяцев.