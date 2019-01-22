Атака на Telegram. Роскомнадзор заблокировал 3 000 новых IP-адресов, но все работает

Специалисты заявляют, что блокировка данных подсетей не повлияла на доступность и функциональность мессенджера, но затронула множество других ресурсов. Например, в компании Ariston заявляли о проблемах работы приложений.
Данные IP-адреса составляли около 60% от всех заблокированных подсетей. На данный момент их количество снизилось до 952 000.
Между тем 21 и 22 января Роскомнадзор отключил около 3 000 новых IP. Часть пользователей Telegram отметила возникшие неудобства, однако основные паблики и каналы мессенджера не отмечают отток посетителей из России.
В конце 2018 года появилась информация, что для улучшения сервиса блокировки Роскомнадзору могут понадобиться 20 млрд рублей, однако ведомство опровергает данную сумму.