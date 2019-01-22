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Атака на Telegram. Роскомнадзор заблокировал 3 000 новых IP-адресов, но все работает

22 января 2019, 13:33
Фото: flickr.com
Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon из-за того, что длительное время не использовались для обеспечения функционирования Telegram. Из блокировки выведено 2 700 000 IP-адресов.

Специалисты заявляют, что блокировка данных подсетей не повлияла на доступность и функциональность мессенджера, но затронула множество других ресурсов. Например, в компании Ariston заявляли о проблемах работы приложений.

Данные IP-адреса составляли около 60% от всех заблокированных подсетей. На данный момент их количество снизилось до 952 000.

Между тем 21 и 22 января Роскомнадзор отключил около 3 000 новых IP. Часть пользователей Telegram отметила возникшие неудобства, однако основные паблики и каналы мессенджера не отмечают отток посетителей из России.

В конце 2018 года появилась информация, что для улучшения сервиса блокировки Роскомнадзору могут понадобиться 20 млрд рублей, однако ведомство опровергает данную сумму.

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#Новости#Блокировки#Telegram#Александр Мязин#Технологии
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