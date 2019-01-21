В Тюмени прокуратура потребовала от Руссу наказать виновных в коммунальной аварии

"Мостострой-11" проводит работы по реконструкции улицы Мельникайте от моста через Туру до улицы Дружбы.
К работам была привлечена субподрядная организация «Тюменьтеплогазмонтаж». Она выполняла работы по прокладке металлической трубы диаметром 1200 мм через улицу Мельникайте в непосредственной близости от действующего водопровода.
Согласно проектной документации, работы необходимо было выполнять с участием представителей «Тюмень Водоканал», чтобы обеспечить сохранность действующих сетей. Однако этого не было сделано. Что привело к повреждению магистрального водопровода.
Ночью 16 января «Тюмень Водоканал» прекратил подачу воды по данному участку из-за ремонтных работ. Днем этого же дня при запуске водопровода был выявлен второй аварийный участок. 6 многоэтажных, 15 малоэтажных жилых домов и ряд частных домов частного сектора в заречной части города остались без воды.
Поскольку ответственность за результаты работы несет подрядная организация - АО «Мостострой-11», прокуратура направила генеральному директору Николаю Руссу представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности и принять меры, чтобы подобное не повторялось.