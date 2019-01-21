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В Тюмени прокуратура потребовала от Руссу наказать виновных в коммунальной аварии

21 января 2019, 07:39
Фото: pixabay.com
В Тюмени прокуратура потребовала гендиректора «Мостострой-11» Николая Руссу наказать виновных в повреждении магистрального провода, из-за которого жители нескольких домов остались без воды.
Сюжет
Тюмень

"Мостострой-11" проводит работы по реконструкции улицы Мельникайте от моста через Туру до улицы Дружбы.

К работам была привлечена субподрядная организация «Тюменьтеплогазмонтаж». Она выполняла работы по прокладке металлической трубы диаметром 1200 мм через улицу Мельникайте в непосредственной близости от действующего водопровода.

Согласно проектной документации, работы необходимо было выполнять с участием представителей «Тюмень Водоканал», чтобы обеспечить сохранность действующих сетей. Однако этого не было сделано. Что привело к повреждению магистрального водопровода.

Ночью 16 января «Тюмень Водоканал» прекратил подачу воды по данному участку из-за ремонтных работ. Днем этого же дня при запуске водопровода был выявлен второй аварийный участок. 6 многоэтажных, 15 малоэтажных жилых домов и ряд частных домов частного сектора в заречной части города остались без воды.

Поскольку ответственность за результаты работы несет подрядная организация - АО «Мостострой-11», прокуратура направила генеральному директору Николаю Руссу представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности и принять меры, чтобы подобное не повторялось.

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