В Тюмени осудили фигурантов дела о краже из банка 560 млн рублей

На следующий день, 26 января, и.о.председателя правления велела персоналу банка не задерживаться вечером на работе и вовремя покинуть рабочие места. Спустя несколько часов еще одна фигурантка уголовного дела получила от кассира ключ от хранилища (сейфа), а ее саму отправила с еще одним сообщником в аэропорт «Рощино» для покупки кассиру билета домой в Брянск на выходные.