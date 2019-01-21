В Тюмени осудили фигурантов дела о краже из банка 560 млн рублей

По версии следствия, преступление совершили совладелец и одновременно председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития, а также еще несколько злоумышленников. Вечером, 25 января, в банк зашел один из фигурантов, который в семи спортивных сумках пронес в кредитное учреждение канцелярские товары (бумагу, тетради, альбомы для рисования, раскраски).
На следующий день, 26 января, и.о.председателя правления велела персоналу банка не задерживаться вечером на работе и вовремя покинуть рабочие места. Спустя несколько часов еще одна фигурантка уголовного дела получила от кассира ключ от хранилища (сейфа), а ее саму отправила с еще одним сообщником в аэропорт «Рощино» для покупки кассиру билета домой в Брянск на выходные.
Оставшись одна злоумышленника накрыла камеру видеонаблюдения тканью, забрала из хранилища 561 млн рублей, а вместо денег положила канцелярские товары. Позднее деньги были вынесены из здания банка еще одним фигурантом в спортивных сумках, где ранее лежали канцтовары.
Хищение денежный средств заметила 29 января прошлого года главный бухгалтер банка, она обратилась с соответствующим заявлением в полицию.