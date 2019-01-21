В Тюмени эвакуировали сотни человек из здания поликлиники №5

Сообщается, что эвакуация прошла без паники, однако в гардеробе медицинского учреждения была большая очередь. На улице около здания скопилось несколько сотен человек – пациенты и персонал больницы.
По информации МВД по Тюменской области, эвакуация прошла с помощью службы безопасности. Полицейские прибыли на вызов и проверили оставленный рюкзак. Никаких подозрительных предметов не найдено. Более того, удалось установить владельца – им оказался один из пациентов.
В конце ноября 2018 года в соцсетях сообщили об эвакуации Тюменского индустриального университета. Неизвестный сообщил о минировании здания, а на место инцидента прибыли кинологи с собакой.