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В Тюмени эвакуировали сотни человек из здания поликлиники №5

21 января 2019, 10:22
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 21 января 2019 года прошла эвакуация из здания поликлиники №5 на улице Московский тракт. Очевидцы сообщают, что причиной произошедшего стал бесхозный рюкзак.
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Тюмень

Сообщается, что эвакуация прошла без паники, однако в гардеробе медицинского учреждения была большая очередь. На улице около здания скопилось несколько сотен человек – пациенты и персонал больницы.

По информации МВД по Тюменской области, эвакуация прошла с помощью службы безопасности. Полицейские прибыли на вызов и проверили оставленный рюкзак. Никаких подозрительных предметов не найдено. Более того, удалось установить владельца – им оказался один из пациентов.

В конце ноября 2018 года в соцсетях сообщили об эвакуации Тюменского индустриального университета. Неизвестный сообщил о минировании здания, а на место инцидента прибыли кинологи с собакой.

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#Новости#Эвакуация#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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