В Тюмени эвакуировали сотни человек из здания поликлиники №5

По информации МВД по Тюменской области, эвакуация прошла с помощью службы безопасности. Полицейские прибыли на вызов и проверили оставленный рюкзак. Никаких подозрительных предметов не найдено. Более того, удалось установить владельца – им оказался один из пациентов.