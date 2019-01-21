Прокуратура направила дело в суд тюменки, которая сбила пешеходов у «Галереи Вояж»

Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и сбила пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины 1963,1969 и 1994 годов рождения получили переломы костей ног.