Прокуратура направила дело в суд тюменки, которая сбила пешеходов у «Галереи Вояж»

По версии следствия, вечером 2 ноября прошлого года тюменка на Hyndai Solaris ехала слишком быстро, чтобы контролировать движение. Водитель не учла того, что был мокрый асфальт.
Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и сбила пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины 1963,1969 и 1994 годов рождения получили переломы костей ног.
У двух мужчин 1964 и 1990 годов рождения – легкий вред здоровью.
Еще одна тюменка 1990 года рождения отделалась ссадинами.
Из материалов уголовного дела следует, что водительский стаж тюменки – два года. Но фактически машиной она управляла около 1,5 месяцев.
Горожанка признала свою вину.