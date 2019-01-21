nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура направила дело в суд тюменки, которая сбила пешеходов у «Галереи Вояж»

21 января 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летней горожанки. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, вечером 2 ноября прошлого года тюменка на Hyndai Solaris ехала слишком быстро, чтобы контролировать движение. Водитель не учла того, что был мокрый асфальт.

Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и сбила пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины 1963,1969 и 1994 годов рождения получили переломы костей ног.

У двух мужчин 1964 и 1990 годов рождения – легкий вред здоровью.

Еще одна тюменка 1990 года рождения отделалась ссадинами.

Из материалов уголовного дела следует, что водительский стаж тюменки – два года. Но фактически машиной она управляла около 1,5 месяцев.

Горожанка признала свою вину.

Материалы по теме
В Тюмени в районе ТЦ "Галерея Вояж" автомобиль сбил пять пешеходов
#Новости#ДТП#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25