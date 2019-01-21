ГИБДД разыскало и оштрафовало дрифтеров, прокатившихся на тротуаре у центральной арки

15 января в Тюмени после снегопада ночью прокатился дрифтер в автомобиле без номеров и выполняя различные трюки. Видео набрало около 30 000 просмотров и десятки комментариев. Большинство одобрило действия водителя, однако напомнило, что подобные автомобильные трюки не должны навредить другим участникам движения в областной столице.