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ГИБДД разыскало и оштрафовало дрифтеров, прокатившихся на тротуаре у центральной арки

21 января 2019, 13:00
Фото: flickr.com
В ГИБДД наши и оштрафовали дрифтеров, которые устроили ночные гонки около Цветного бульвара. Одному из участников 19 лет, другому 27.
Сюжет
Тюмень

18 января группа молодых людей на иномарках дрифтовала вокруг елки. Инцидент произошел на тротуаре у центральной арки. С помощью видеозаписи опубликованной в сети автоинспекторы обнаружили дебоширов.

Каждому из участников инцидента выписали штраф в 2 000 рублей за езду по тротуарам. Сообщается, что самому старшему участнику в 2018 году выписали 16 штрафов.

15 января в Тюмени после снегопада ночью прокатился дрифтер в автомобиле без номеров и выполняя различные трюки. Видео набрало около 30 000 просмотров и десятки комментариев. Большинство одобрило действия водителя, однако напомнило, что подобные автомобильные трюки не должны навредить другим участникам движения в областной столице.

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#Новости#Дрифтинг#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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