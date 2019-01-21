ГИБДД разыскало и оштрафовало дрифтеров, прокатившихся на тротуаре у центральной арки

18 января группа молодых людей на иномарках дрифтовала вокруг елки. Инцидент произошел на тротуаре у центральной арки. С помощью видеозаписи опубликованной в сети автоинспекторы обнаружили дебоширов.
Каждому из участников инцидента выписали штраф в 2 000 рублей за езду по тротуарам. Сообщается, что самому старшему участнику в 2018 году выписали 16 штрафов.
15 января в Тюмени после снегопада ночью прокатился дрифтер в автомобиле без номеров и выполняя различные трюки. Видео набрало около 30 000 просмотров и десятки комментариев. Большинство одобрило действия водителя, однако напомнило, что подобные автомобильные трюки не должны навредить другим участникам движения в областной столице.