Александр Моор взял курс на обновление «лучшей из возможных» управленческих команд

Татьяна Крупина – ветеран дома на Володарского, 45. На работу в администрацию Тюменской области пришла в 1997 году, заняв должность первого заместителя председателя комитета финансов, «переформатированного» чуть позже в департамент финансов Тюменской области. Приходом на столь высокую должность Татьяна Львовна, кроме своих высоких профессиональных качеств, обязана и дружеским отношениям ее мужа Александра Крупина с бывшим губернатором области Леонидом Рокецким. Депутат областной Думы Александр Крупин в то время был главой поселка Боровский Тюменского района и являлся председателем совета ассоциации муниципальных образований Тюменской области. Сам Рокецкий был одержим продвижением «поселенческой» модели местного самоуправления, и должность председателя совета была одной из ключевых.