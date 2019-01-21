Александр Моор взял курс на обновление «лучшей из возможных» управленческих команд

Немецкая педантичность и порядок в характере нового губернатора Тюменской области приносят свои первые «кадровые» плоды. Медленно, без суеты Моор начал компанию по избавлению от «засидевшихся» чиновников и просто чужих людей. Первым был заместитель губернатора, курировавший строительство, Евгений Заболотный, за ним последовал директор департамента культуры Виктор Новакаускас. И вот, следом, с формулировкой на «заслуженный отдых» отправилась замгубернатора и директор департамента финансов Татьяна Крупина.
Когда большой чиновник начинает говорить на своей первой пресс-конференции о том, что ему в наследство досталась «одна из лучших управленческих команд страны», то значит медленно, но верно эта команда покинет свои насиженные места.
Татьяна Крупина – ветеран дома на Володарского, 45. На работу в администрацию Тюменской области пришла в 1997 году, заняв должность первого заместителя председателя комитета финансов, «переформатированного» чуть позже в департамент финансов Тюменской области. Приходом на столь высокую должность Татьяна Львовна, кроме своих высоких профессиональных качеств, обязана и дружеским отношениям ее мужа Александра Крупина с бывшим губернатором области Леонидом Рокецким. Депутат областной Думы Александр Крупин в то время был главой поселка Боровский Тюменского района и являлся председателем совета ассоциации муниципальных образований Тюменской области. Сам Рокецкий был одержим продвижением «поселенческой» модели местного самоуправления, и должность председателя совета была одной из ключевых.
После победы на выборах главы региона Сергея Собянина, Крупина не только не лишилась своего места, но и, напротив, в 2002 году была назначена на должность директора департамента финансов. С тех пор, «пережив» весь срок полномочий Собянина и Якушева, оставалась на посту главного финансиста области.
Отставка Крупиной хронологически совпала с объявлением о возможном прекращении полномочий президента ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрия Горицкого. 22 января состоится совет директоров, который рассмотрит этот вопрос. До этого события стало известно, что Дмитрий Горицкий продал свои 9,6% акций Запсибкомбанка. Этому предшествовала продажа группе ВТБ 71% Запсибкомбанка.
Впрочем, эксперты не видят связи между отставкой Крупиной и возможным уходом из банка Горицкого. Они считают маловероятным факт того, что банкир и по совместительству депутат областной Думы, возглавит финансовый блок в правительстве Тюменской области.
А фигура врио директора департамента финансов Михаила Таранова вполне устраивает нынешнего главу региона. По крайней мере на время.
Источники «Нашего города» полагают, что Татьяна Крупина – только первая и далеко не последняя крупная фигура, убранная с «шахматной доски» областного правительства. Как любил говорить один из известных исторических персонажей: «незаменимых людей нет». А свои, проверенные люди, всегда нужны.
Другие эксперты считают, что «уйти в отставку» в ближайшие пять лет не получится у таких «долгожителей» государственной службы, как Наталья Шевчик и Сергей Сарычев. Ельцин тоже считал, что кадровые изменения мало коснутся ключевых фигур в его администрации и правительстве, после прихода к власти его «избранника», однако ошибся.
Сергей Сарычев начал свою карьеру еще при Леониде Рокецком, возглавлял его штаб на выборах губернатора, но проиграл их Сергею Собянину. С 2001 по 2003 год был заместителем губернатора ХМАО. Потом вернулся заместителем к Собянину и, проработав весь губернаторский срок Собянина и Якушева, получил «статус» незаменимого.
Другие эксперты уверены, что «проститься» с ключевыми фигурами областного правительства в ближайшей перспективе не только не удастся, но и не выгодно самому Моору. Как принято считать, и Сарычев, и Шевчик давно и плодотворно решают все поставленные перед ними задачи при трех последних губернаторах региона.