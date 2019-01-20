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Тюменцы ехали за 150 километров, чтобы окунуться в ледяную прорубь

20 января 2019, 08:57
Фото: «Наш город»
Многие тюменцы отправились на святой источник в Курганскую область около Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. Фоторепортаж «Нашего города» о крещенских купаниях в святом месте.
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Тюмень

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь находится в 150 километрах от Тюмени в селе Чимеево. 18 и 19 января к святому источнику шел нескончаемый поток автомобилей. По номерам можно было сказать, что из Тюмени было не мало посетителей.

На святом источнике специально оборудованы две крытые купели. В них есть теплые раздевалки, а сами купели устроены капитально и больше напоминают маленький бассейн с ледяной водой.

Помимо купелей люди стояли много часов в очереди за водой из святого источника.

В самом же селе была обустроена простая купель на реке Нияп, к которой также шли люди.

Еще обязательным пунктом для всех паломников стал храм монастыря, в котором люди подходят с просьбами к Чимеевской чудотворной иконе Божьей Матери.

#Новости#Купели#Крещение#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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