Тюменцы ехали за 150 километров, чтобы окунуться в ледяную прорубь

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь находится в 150 километрах от Тюмени в селе Чимеево. 18 и 19 января к святому источнику шел нескончаемый поток автомобилей. По номерам можно было сказать, что из Тюмени было не мало посетителей.