Тюменцы ехали за 150 километров, чтобы окунуться в ледяную прорубь

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь находится в 150 километрах от Тюмени в селе Чимеево. 18 и 19 января к святому источнику шел нескончаемый поток автомобилей. По номерам можно было сказать, что из Тюмени было не мало посетителей.
На святом источнике специально оборудованы две крытые купели. В них есть теплые раздевалки, а сами купели устроены капитально и больше напоминают маленький бассейн с ледяной водой.
Помимо купелей люди стояли много часов в очереди за водой из святого источника.
В самом же селе была обустроена простая купель на реке Нияп, к которой также шли люди.
Еще обязательным пунктом для всех паломников стал храм монастыря, в котором люди подходят с просьбами к Чимеевской чудотворной иконе Божьей Матери.