На встрече замгубернатора Вахрин рассказал тюменцам из чего складывается новый тариф

Встреча началась с обсуждения предложения губернатора разработать механизм взимания платы по факту произведенного мусора.
Что касается стоимости тарифа, Вячеслав Вахрин объяснял, что сумма в 5 рублей экономически обоснована. Прошлогодние тарифы, в особенности ниже трех рублей, установленные управляющими компаниями, гарантировано не могли обеспечить вывоз мусора на лицензированные полигоны.
Вот состав тарифа 5,04 рубля, из них 0,84 это НДС, 1,68 транспортирование, 0,89 захоронение на полигоне, 1,15 обработка сортировка, остальное организация деятельности регоператора.заместитель губернатора Вячеслав Вахрин
О целесообразности сортировки мусора на заводе спрашивали активисты от экологического движения. Если тюменцы готовы самостоятельно сортировать мусор, зачем возвращаться к старой схеме и сбрасывать отходы в один контейнер.
Заместитель губернатора считает, что отсортированный на заводе пластик, далее проданный на переработку, уже заложен в тариф, тем самым его удешевляет. Если сортировкой во дворах будет заниматься регоператор, это приведет к дополнительным затратам, что приведет к удорожанию тарифа.
Глава города Руслан Кухарук призывал людей высказывать конкретные предложения и применить свой профессиональный опыт для решения возникшей ситуации.
Так, большинство тюменцев предложили продумать схему, как учитывать мусор по факту, пересмотреть адекватность тарифа и отодвинуть реформу.
Сославшись на федеральное законодательство, Вячеслав Вахрин сообщил, что принятие подобного решения не в компетенции региональных властей.
Даже если мы сейчас подпрыгнем три раза, мы сейчас не имеем возможности принять на региональном уровне решение не входить в эту реформу – у нас нет такого полномочия. Правительство РФ работает над этой задачей, и я не исключаю, что в феврале мы какие-то решения с федерального уровня получим.заместитель губернатора Вячеслав Вахрин
В конце встречи рабочая группа из 50 человек была разделена на 6 групп по направлениям: СНТ, ИЖС, МКД, тарифы и схема, опасные отходы, транспортировка. Группы должны в течение следующей недели подготовить решения и предложения, в том числе в правовом поле, которые рассмотрит руководство области.