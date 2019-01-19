На встрече замгубернатора Вахрин рассказал тюменцам из чего складывается новый тариф

Даже если мы сейчас подпрыгнем три раза, мы сейчас не имеем возможности принять на региональном уровне решение не входить в эту реформу – у нас нет такого полномочия. Правительство РФ работает над этой задачей, и я не исключаю, что в феврале мы какие-то решения с федерального уровня получим.заместитель губернатора Вячеслав Вахрин