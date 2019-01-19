nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На встрече замгубернатора Вахрин рассказал тюменцам из чего складывается новый тариф

19 января 2019, 06:06
Фото: «Наш город»
На собрании рабочей группы по обсуждению "мусорной реформы" и тарифной политике выступил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. В ходе встречи было сформировано несколько групп для проработки правовых механизмов по внесению поправок в систему тарифов при выборе системы оплаты.
Сюжет
Тюмень

Встреча началась с обсуждения предложения губернатора разработать механизм взимания платы по факту произведенного мусора.

Что касается стоимости тарифа, Вячеслав Вахрин объяснял, что сумма в 5 рублей экономически обоснована. Прошлогодние тарифы, в особенности ниже трех рублей, установленные управляющими компаниями, гарантировано не могли обеспечить вывоз мусора на лицензированные полигоны.

Вот состав тарифа 5,04 рубля, из них 0,84 это НДС, 1,68 транспортирование, 0,89 захоронение на полигоне, 1,15 обработка сортировка, остальное организация деятельности регоператора.заместитель губернатора Вячеслав Вахрин

О целесообразности сортировки мусора на заводе спрашивали активисты от экологического движения. Если тюменцы готовы самостоятельно сортировать мусор, зачем возвращаться к старой схеме и сбрасывать отходы в один контейнер.

Заместитель губернатора считает, что отсортированный на заводе пластик, далее проданный на переработку, уже заложен в тариф, тем самым его удешевляет. Если сортировкой во дворах будет заниматься регоператор, это приведет к дополнительным затратам, что приведет к удорожанию тарифа.

Глава города Руслан Кухарук призывал людей высказывать конкретные предложения и применить свой профессиональный опыт для решения возникшей ситуации.

Так, большинство тюменцев предложили продумать схему, как учитывать мусор по факту, пересмотреть адекватность тарифа и отодвинуть реформу.

Сославшись на федеральное законодательство, Вячеслав Вахрин сообщил, что принятие подобного решения не в компетенции региональных властей.

Даже если мы сейчас подпрыгнем три раза, мы сейчас не имеем возможности принять на региональном уровне решение не входить в эту реформу – у нас нет такого полномочия. Правительство РФ работает над этой задачей, и я не исключаю, что в феврале мы какие-то решения с федерального уровня получим.заместитель губернатора Вячеслав Вахрин

В конце встречи рабочая группа из 50 человек была разделена на 6 групп по направлениям: СНТ, ИЖС, МКД, тарифы и схема, опасные отходы, транспортировка. Группы должны в течение следующей недели подготовить решения и предложения, в том числе в правовом поле, которые рассмотрит руководство области.

Материалы по теме
Отложить реформу на год и доработать систему: тюменцы высказали свое мнение властям Новый счет за вывоз мусора. Как складывался тариф для тюменцевНакануне митинга против мусорной реформы коммунисты РКРП отказались от участия
#Новости#Вячеслав Вахрин#Мусороперерабатывающий завод#Тюменская область#Мусорная реформа#Сбор мусора#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25