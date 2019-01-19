Экспозиция «Мечты о море» откроется 27 января в «Космосе»

Сообщается, что на экспозиции будет представлены работы педагоги и ученики художественной студии Romantic Art. Организаторы мероприятия заявили, что на открытии выставки будет играть атмосферная музыка и пройдет розыгрыш призов. На выставке можно будет посмотреть около 40 различных работ и авторских кукол на морскую тематику.
Отмечается, что центр «Космос» - это не только площадка для сценических мероприятий и театров, но и выставочное здание. Здесь проходят мероприятия связанные с выставками и изобразительным искусством местных художников.
Экспозиция «Мечты о море» является первым подобным мероприятием в этом году. Все желающие могут посмотреть работы до 27 февраля. Вход свободный.