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Экспозиция «Мечты о море» откроется 27 января в «Космосе»

19 января 2019, 11:00
Фото: flickr.com
В областной столице 27 января в 14:00 отрывается выставка авторских картин и кукол-русалок «Мечты о море». Мероприятие пройдет в молодежном театральном центре «Космос» по улице Республики, 165а.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что на экспозиции будет представлены работы педагоги и ученики художественной студии Romantic Art. Организаторы мероприятия заявили, что на открытии выставки будет играть атмосферная музыка и пройдет розыгрыш призов. На выставке можно будет посмотреть около 40 различных работ и авторских кукол на морскую тематику.

Отмечается, что центр «Космос» - это не только площадка для сценических мероприятий и театров, но и выставочное здание. Здесь проходят мероприятия связанные с выставками и изобразительным искусством местных художников.

Экспозиция «Мечты о море» является первым подобным мероприятием в этом году. Все желающие могут посмотреть работы до 27 февраля. Вход свободный.

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#Новости#Культурные ценности#Тюмень#Александр Мязин#Культура
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