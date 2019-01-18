В сети появились фото с RDS Урал Ice Matsuri на Озере Алебашево. 19 февраля 3 этап

Отмечается, что недавно тут прошел 2 этапа RDS Урал Ice Matsuri. На мероприятии присутствовали фотографы, которые сделали множество снимков заездов.
Всего в мероприятии приняли участие 48 пилотов из нескольких регионов страны. При этом отмечается, что скорости большинства машин, дрифтующих на льду, небольшие.
Сообщается, что третий этап автомобильных соревнований RDS Урал Ice Matsuri пройдет 19 января в 14:00 на Озере Алебашево. На участие в следующем этапе подали заявки 45 водителей из разных городов России.
Пользователи одного из тюменских пабликов отмечают, что подобные соревнования «Это молодёжно, это стиль жизни у тех кто дрифтом занимается».