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Тюменским школьникам разрешают приносить с собой в столовую домашнюю еду

18 января 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
В тюменских школах не собираются запрещать ученикам приносить с собой еду из дома. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.
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Тюмень

Заявление было сделано в связи с обсуждение проекта санитарных правил по организации питания детей. Юлия Распопова также пояснила, что она в курсе того, что некоторые родители дают детям с собой в школу.

Также она посетила школу №89, где детей, помимо прочего, кормят круассанами промышленного производства. По словам Юлии Распоповой, такая еда безопасна, но не полезна. В данном образовательном учреждении ребятам также дают на обед рыбу и котлеты, приготовленные на пару.

Юлия Распопова, как мама, знает, что ребенку сложно дать с собой в школу какую-то полноценную и полезную еду. Поэтому она предлагает ребятам питаться в школьных столовых, где "меню сбалансированное и щадящее".

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