Тюменским школьникам разрешают приносить с собой в столовую домашнюю еду

Заявление было сделано в связи с обсуждение проекта санитарных правил по организации питания детей. Юлия Распопова также пояснила, что она в курсе того, что некоторые родители дают детям с собой в школу.
Также она посетила школу №89, где детей, помимо прочего, кормят круассанами промышленного производства. По словам Юлии Распоповой, такая еда безопасна, но не полезна. В данном образовательном учреждении ребятам также дают на обед рыбу и котлеты, приготовленные на пару.
Юлия Распопова, как мама, знает, что ребенку сложно дать с собой в школу какую-то полноценную и полезную еду. Поэтому она предлагает ребятам питаться в школьных столовых, где "меню сбалансированное и щадящее".