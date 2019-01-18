nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Техника тюменской агрофирмы «КРиММ» в очередной раз находится в залоге

18 января 2019, 10:49
Фото: krimm.ru
Агрофирма «КРиММ» заключила договор залога с «ЮниКредит Банком». В залог попала крупная техника от конвейеров до тракторов.
Сюжет
Тюмень

Крупное сельскохозяйственное предприятие Тюменской области «Агрофирма «КРиММ» заключило договор залога на сельскохозяйственную технику. В залог «ЮниКредит Банку» попали: самосвал, тягач, тракторы, плуги, конвейеры, машины для затаривания овощей, картофелесажалка и другие устройства.

Как правило, договор залога возникает при приобретении имущества в кредит или как обеспечение кредитных средств, взятых в банке.

Это не первый договор залога агрофирмы, так, сейчас с «ЮниКредит Банком» заключено 10 договоров. Еще 6 со «Сбербанком». Всего же с 2014 года имущество компании находилось в залоге 68 раз.

Заместитель генерального директора «Агрофирмы КРиММ» Вадим Гринев прокомментировал «Нашему городу», что договор залога заключается при оформлении кредита, но в 2019 году компания кредитов не брала.

В 2018 году такие обязательства, в том числе и перед "ЮниКредит Банком", у нас возникали.Заместитель генерального директора "Агрофирмы КРиММ" Вадим Гринев

Тем не менее, договор залога от 10 января 2019 года был зарегистрирован 16 января в реестре Федеральной нотариальной палаты.

#Новости#КРиММ#Тюменская область#Техника#Тюмень#Банки#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25