Техника тюменской агрофирмы «КРиММ» в очередной раз находится в залоге

Крупное сельскохозяйственное предприятие Тюменской области «Агрофирма «КРиММ» заключило договор залога на сельскохозяйственную технику. В залог «ЮниКредит Банку» попали: самосвал, тягач, тракторы, плуги, конвейеры, машины для затаривания овощей, картофелесажалка и другие устройства.
Как правило, договор залога возникает при приобретении имущества в кредит или как обеспечение кредитных средств, взятых в банке.
Это не первый договор залога агрофирмы, так, сейчас с «ЮниКредит Банком» заключено 10 договоров. Еще 6 со «Сбербанком». Всего же с 2014 года имущество компании находилось в залоге 68 раз.
Заместитель генерального директора «Агрофирмы КРиММ» Вадим Гринев прокомментировал «Нашему городу», что договор залога заключается при оформлении кредита, но в 2019 году компания кредитов не брала.
В 2018 году такие обязательства, в том числе и перед "ЮниКредит Банком", у нас возникали.Заместитель генерального директора "Агрофирмы КРиММ" Вадим Гринев
Тем не менее, договор залога от 10 января 2019 года был зарегистрирован 16 января в реестре Федеральной нотариальной палаты.