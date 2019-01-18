Среди почетных граждан Тюмени есть коррупционеры, губернаторы и космонавты

В этот день собрание Тюменской городской Думы по предложению городского головы Текутьева единогласно избрало Николая Львовича почетным гражданином нашего города. На тот момент городской голова и известный купец Андрей Текутьев уже получил почетное звание. Купец первой гильдии, крупный предприниматель и меценат. С 1899 по 1911 годы выполнял обязанности городского головы. В 1890 году на свои средства построил здание первого городского театра и содержал его 26 лет до своей кончины. Построил в городе двухэтажную каменную больницу на 128 мест. В 1899 году открыл школу и библиотеку. Начал строительство новой больницы по улице Даудельной с операционной, хирургическим и рентгеновским кабинетом. Звания был удостоен 21 июля 1906 года по ходатайству благодарных тюменцев. В честь него названо кладбище и бульвар.