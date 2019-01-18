Среди почетных граждан Тюмени есть коррупционеры, губернаторы и космонавты

Среди людей, заслуживших признание горожан, преобладают начальники разного уровня, мэры Тюмени, управленцы, советская партийная номенклатура и губернаторы. В период строительства коммунизма звания присваивались как по разнарядке, чтобы соблюдалась пропорция между начальниками и простыми тружениками. В это время "заслуженных" получили токари, штукатуры-маляры, врачи, учителя и спортсмены. В списке есть писатели, скульпторы, геологи, летчики-испытатели, милиционеры, машинисты и даже два космонавта.
В положении о присвоении звания "почетный гражданин" Тюмени сказано, что присваивается гражданам за выдающиеся заслуги перед жителями города.
Заслуги могут быть в разных сферах деятельности, они должны быть подкреплены наградами. Общественное признание выдающихся заслуг предполагает широкую известность кандидата, результатов его деятельности и высокую оценку значимости заслуг перед жителями Тюмени.
Рассматривает вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени» Комиссия на основании ходатайств, подаваемых в Тюменскую городскую Думу. Перед этим проводится социологический опрос не менее тысячи тюменцев, а присваивается уже решением городской Думы накануне празднования Дня города.
Решение принимается депутатами тайным голосованием тремя четвертями голосов от списочного состава нардепов.
Примечательно, что кандидатуры ныне действующих депутатов Гордумы, не рассматриваются.
Кроме почета и уважения награжденные граждане пользуются целым рядом материальных благ: бесплатный проезд в общественном транспорте, ежегодное материальное вознаграждение в размере 10 минимальных размеров оплаты труда ко Дню города.
Им полагается ежемесячная материальная помощь в размере полутора минимальных размеров оплаты труда, но только в случае, если они получают пенсию по старости или по инвалидности. Также предусмотрена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и телефонной связи. Социальная поддержка для приобретения жилья и оплата расходов на добровольное медицинское страхование. Льготы по налогам на имущество и землю.
Не менее приятное дополнение к перечисленному набору – это торжественное вручение диплома, ленты с надписью и нагрудного знака «Почетный гражданин города Тюмени» из золота 585 пробы.
Дореволюционный период
Первым почетным гражданином Тюмени стал известный коррупционер Евгений Богданович.
Звание ему было присвоено 2 ноября 1867 года. По одной из исторических версий, «почетным» стал за то, что помог согласовать строительство Урало-Сибирской железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Местные купцы собрали деньги Богдановичу за содействие, чтобы дорога прошла именно через наш город.
Дореволюционным почетным гражданином Тюмени стал и Николай Гондатти, статский советник, камергер двора и тобольский губернатор.
Считается, что при Гондатти Тобольская губерния стала одной из самых благополучных в Российской империи. Однако скоро появилась необходимость улучшить положение в Томском крае, и он получил назначение на должность губернатора в Томск 27 ноября 1908 года.
В этот день собрание Тюменской городской Думы по предложению городского головы Текутьева единогласно избрало Николая Львовича почетным гражданином нашего города. На тот момент городской голова и известный купец Андрей Текутьев уже получил почетное звание. Купец первой гильдии, крупный предприниматель и меценат. С 1899 по 1911 годы выполнял обязанности городского головы. В 1890 году на свои средства построил здание первого городского театра и содержал его 26 лет до своей кончины. Построил в городе двухэтажную каменную больницу на 128 мест. В 1899 году открыл школу и библиотеку. Начал строительство новой больницы по улице Даудельной с операционной, хирургическим и рентгеновским кабинетом. Звания был удостоен 21 июля 1906 года по ходатайству благодарных тюменцев. В честь него названо кладбище и бульвар.
Последним в дореволюционный период почетным гражданином стал Павел Никольский. С 1911 по 1916 годы он занимал должность городского головы. Открыл несколько бесплатных столовых для малоимущих. Сделал берегоукрепление для защиты заречной части Тюмени от наводнений, построил Успенско-Романовское городское начальное училище, завершил строительство городского водопровода.
С 1919 по 1922 год возглавлял первую городскую Тюменскую больницу. Награжден Орденами Святой Анны III степени, Святого Станислава III степени. Почетное звание ему было присвоено 12 ноября 1916 года. Советский период
С 1916 до 1961 года звания в Тюмени никому не присваивались. Однако, спустя 45 лет нашелся достойный «тюменец». Первый в мире совершивший полет в космос Юрий Гагарин после благополучного возвращения стал почетным гражданином многих городов не только нашей страны, но и всего мира. Так был возрожден институт почетного гражданства.
Следующим почетным гражданином Тюмени стал выдающийся детский врач, основоположник тюменской педиатрии Станислав Карнацевич, кавалер ордена Ленина и ордена Красной звезды. После этого был награжден еще один советский космонавт Павел Беляев, который, кстати, в Тюмени был один раз.
Становиться почетными гражданами пришла очередь и для людей рабочих профессий. Звание было присвоено Розе Трениной. С 1965 года она работала каменщиком в СМУ №13 треста Тюменьпромстрой, а затем возглавила бригаду строителей, которая прославилась возведением ныне снесенного из-за аварийного состояния здания кинотеатра «Юбилейный».
Тренина избиралась депутатом районного и городского Советов народных депутатов.
Постсоветский период
Пришло время воздать должное градоначальникам и губернаторам. Звания присваиваются двум мэрам Тюмени Геннадию Райкову и Степану Киричуку. Вспомнили и про нашего великого земляка Юрия Гуляева.
Искусство Юрия Гуляева как оперного певца и как концертного исполнителя было широко популярно, его знали, им восхищались. Гуляев заслуженно считался одним из ведущих пропагандистов музыкальной культуры.
Бывший мэр и почетный гражданин Геннадий Райков с декабря 1977 года работал на Тюменском моторном заводе сначала главным инженером, а затем генеральным директором. В 1990 году избран председателем Тюменского городского Совета народных депутатов, а в октябре 1991 года указом Президента назначен главой администрации Тюмени. Звание присвоено решением Тюменской городской Думы 26 июня 2003 года за большой личный вклад в развитие социально-экономической системы города Тюмени.
Ныне городской депутат Степан Киричук был мэром Тюмени два срока подряд с марта 1996 года. Награжден орденом «Дружбы народов», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», нагрудным знаком «Почетный строитель России». Степан Михайлович также удостоен звания «Почетный гражданин Тюменской области».
В 2006 году почетного звания удостоился Сергей Собянин, который был в то время губернатором Тюменской области. Годом ранее Тюменская областная Дума присвоила Собянину звание «Почетный гражданин Тюменской области». Свою карьеру мэр Москвы начал на Челябинском трубопрокатном заводе. В 80-е годы заведовал отделом комсомольских организаций Ленинского РК ВЛКСМ Челябинска. С 1984 по 1988 годы работал заместителем председателя Когалымского горсовета, с 1988 по 1990 годы - заместителем заведующего отделом Ханты-Мансийского окружкома КПСС. Был мэром Когалыма, председателем Думы Ханты-Мансийского АО.
В январе 2001 года был избран губернатором Тюменской области. Занимался развитием АПК, покупал племенных коров во Франции и Нидерландах. В 2003 году Собянин был награжден французским орденом «За заслуги в области сельского хозяйства».
В 2011 году звание почетного тюменца присвоили Ивану Нестерову, ученому с мировым именем, члену-корреспонденту Российской академии наук. Заслуженное признание получил и двукратный параолимпийский чемпион Игорь Плотников, которого за особую технику плавания прозвали «тюменским дельфином». Признание горожан «настигло» и двух известных тюменских писателей – Владислава Крапивина и Константина Лагунова.
Константин Лагунов, известный писатель и журналист. Основал кафедру журналистики Тюменского государственного университета. Прошел путь от комсомольского работника из сибирской глубинки до члена Союза писателей РФ. В разных издательствах вышло более 50 книг. Многие помнят его детскую книгу «Городок на бугре». Звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено решением Тюменской городской Думы 29 июля 1994 года за плодотворную творческую работу и значительный вклад в развитие культуры города.
За годы литературной деятельности Владиславом Крапивиным было создано более 350 произведений. Наиболее полное собрание его сочинений включает более 30 томов. Книги Владислава Петровича переведены на многие иностранные языки. Ряд его произведений были экранизированы.
Звание почетного гражданина ему было присвоено 29 мая 2014 года, с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед городом в сфере культуры, искусства, общественной деятельности».
Последним, на сегодняшний день почетным гражданином стал журналист Рафаэль Гольдберг, бессменный главный редактор газеты «Тюменский курьер». Рафаэль Соломонович первым среди тюменских журналистов начал публиковать материалы о политических репрессиях в годы «большого террора», которые легли в основу трехтомной «Книги расстрелянных». В ней поименно названы свыше 8000 жертв сталинского режима. В 1996 году по инициативе Гольдберга на месте их захоронения на улице Полевой в Тюмени поставлен памятник. Решение о присвоении звания было принято Тюменской городской Думой 20 июня 2018 года.
Кроме почетных граждан Тюмени было учреждено и звание почетного гражданина Тюменской области, которого удостоилось 16 жителей региона. Первым, в 2005 году его получил Сергей Собянин. В числе его обладателей все губернаторы Тюменской области, кроме Леонида Рокецкого и Александра Моора. Бывший первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков и бывший глава ЯНАО Юрий Неелов.
Стоит отметить, что только трое тюменцев одновременно являются почетными гражданами и города и области. Это мэр Москвы Сергей Собянин, городской депутат Степан Киричук и академик Иван Нестеров.
«Наш город» собрал несколько достойных кандидатур на присвоение звания. Предлагаем вам присоединиться к опросу и выбрать одного кандидата, чтобы предложить гордуме на рассмотрение в 2019 году.